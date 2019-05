CC iniciará conversaciones para intentar formar gobierno en Canarias, incluso con el PSOE

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios acabada la primera reunión del Comité Permanente Nacional de CC-PNC tras las elecciones del 26 de mayo y a la que ha asistido en calidad de invitado Unidos por Gran Canaria, y en la que dejó claro que no hay una relación entre lo que pueda suceder en Madrid y lo que ocurra en Canarias, respecto a las dos diputadas de CC-PNC en el Congreso: "De momento no nos ha llamado el secretario general del PSOE".

En el ámbito de Canarias, el análisis que hace Barragán es que el bloque que se autodenominaba de izquierda y que se planteaba como un frente común para 'echar' a CC-PNC, no ha obtenido el número de escaños suficientes como para hacer esa pretensión realidad, que serían 36 escaños; por lo tanto, insistió en que también iniciarán conversaciones para ver si es posible un gobierno estable en las islas.

Aunque la negociación está en una primera fase, aseguró que está "todo abierto" y añadió que la única negociación que no iniciarán será con Unidas Podemos, porque "también han manifestado públicamente que no hay nada que hablar con CC-PNC desde el punto de vista programático". "Sería inútil la conversación", apostilló.

En cualquier caso, ha reiterado que en el ámbito parlamentario, una vez constituida la Cámara y se inicien los trabajos habituales, se podrían llegar a acuerdos en iniciativas legislativas mediante el diálogo y el consenso con esta fuerza política. "De lo que se trata ahora es de formalizar una alianza estable que dé estabilidad al Gobierno de Canarias", ha subrayado Barragán.

"En las negociaciones no descartamos a nadie, salvo Unidas Podemos. El resto de las fuerzas políticas estén en el ámbito del diálogo, el acuerdo y el consenso", reiteró José Miguel Barragán, que señaló que si el PSOE habla de cambio no cree que esté pensando en CC-PNC. "Si priorizan la estabilidad hablaremos. Pero ellos han dicho durante la campaña que no se elegía al presidente del Gobierno, sino que se elegía a los diputados y diputadas, y éstos son los que tendrán que elegir al presidente del Gobierno".

Sobre los posibles contactos con Ciudadanos y ASG, Barragán afirmó que en la Permanente se ha marcado la línea y a partir de ahora iniciarán esos contactos. "En la campaña electoral los partidos marcan sus líneas rojas y condiciones, pero es verdad que una vez se pronuncian los electores y nos dejan con la representación que han decidido otorgarnos, está en juego la estabilidad de las instituciones. Vamos a hablar y dialogar, y veremos si existen líneas rojas o son líneas que podemos salvar en las negociaciones", concluyó.

UN PRIMER ANÁLISIS.

José Miguel Barragán indicó que el encuentro ha servido para realizar un primer análisis en conjunto de los resultados electorales que se estudiarán "más en profundidad" en el Consejo Político Nacional de CC-PNC que se celebrará el próximo sábado en Gran Canaria. Recordó que este estudio incluirá la valoración de las organizaciones insulares, una vez se reúnan esta semana y realicen su propio análisis.

Barragán reconoció la satisfacción de toda la organización tras haber roto la tendencia de ir perdiendo apoyos electorales hasta el año 2015, que se inició con las elecciones generales del 28 de abril, y que ha continuado en estas elecciones con un aumento de 27.865 votos en las circunscripciones insulares y un crecimiento en la nueva lista autonómica respecto a la insular en 12.998 votos más.

Para el dirigente nacionalista es importante que en la lista autonómica y en islas como Lanzarote, La Palma, La Gomera y Tenerife sean la fuerza más votada, que hayan sido la segunda fuerza en Fuerteventura y El Hierro, además de que en Gran Canaria hayan mejorado los resultados con un escaño más, y otro que suman en la lista autonómica hasta un total de tres; un crecimiento que ha sido realmente exponencial en las elecciones europeas, con muy buenos resultados, al conseguir 184.000 votos frente a los 69.000 obtenidos en 2014, apostilló.

Pero más allá de los resultados que cualquiera puede hacer de manera porcentual o de evolución de los votos una vez terminadas las elecciones, lo que se plantea, señaló el secretario general, "es un nuevo panorama que nos permite que allí donde no se hayan obtenido mayorías absolutas, buscar la posibilidad de dialogar, de consensuar y acordar los gobiernos para dar estabilidad a nivel municipal e insular".

Con ese propósito, la organización nacional le ha encomendado a cada uno de los secretarios insulares que inicien las conversaciones en el ámbito insular que crean convenientes para alcanzar acuerdos de gobernabilidad y dar estabilidad a esas instituciones, lo que "permitirá además trasladar tranquilidad a los ciudadanos de esos municipios e islas", dijo.