CC enmienda a la totalidad el presupuesto por incumplir el Estatuto canario

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado de 2019, en la que pide que sean devueltos al Gobierno por incumplir con las obligaciones que impone el nuevo Estatuto de Autonomía de las islas.

Los nacionalistas canarios, que aprobaron los dos últimos presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, ya habían avanzado que se reservaban esa opción si sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda no reconducían el déficit de inversión en Canarias que perciben en las primeras cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Oramas ha defendido este viernes que estos presupuestos "vulneran derechos fundamentales de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago, con sus ciudadanos y con sus agentes económicos y empresariales", en tres ámbitos: "El social, el económico y el fiscal".

Ana Oramas ha afirmado que la vulneración del llamado "fuero canario", sustanciado en el Estatuto de Autonomía y en el Régimen Económico y Fiscal (REF), puede ser "por desconocimiento o error la primera vez", o quizás "por despiste" la segunda.

Pero vulnerarlo por tercera vez es "un desprecio a Canarias", ha dicho en alusión a la reunión infructuosa que mantuvo el presidente regional, Fernando Clavijo (CC), con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado miércoles para tratar de llegar a acuerdos.

En aquel encuentro ambas partes se dieron de plazo hasta este viernes para acordar enmiendas parciales a los presupuestos, un compromiso que los nacionalistas canarios exigían por escrito ante "los engaños" anteriores, algo que no ha ocurrido.

"No se trata de palabras, queríamos un documento firmado, les dimos las enmiendas hechas y los documentos que tenían que firmar", pero no ha habido compromiso por parte del ejecutivo, ha denunciado.

La diputada ha dicho que su partido denunciará en los tribunales la vulneración del Estatuto y del REF, aunque ha admitido que no servirá de nada cuando salga la sentencia dentro de tres años.

Coalición Canaria exige que en los presupuestos del Estado se garantice que el archipiélago recibe como mínimo la inversión media por habitante de España, tal como recoge el Estatuto; que se doten las partidas de infraestructuras y convenios con el Estado y que se rectifique la eliminación del diferencial fiscal en el Impuesto de Sociedades previsto en el REF.

También exige que se transfieran más de 300 millones de euros comprometidos en los presupuestos de 2018 y que no han llegado a la comunidad autónoma, así como que se permita utilizar el superávit presupuestario derivado del cumplimiento de los criterios de estabilidad.

"Esto no es un problema técnico: o está el dinero de Canarias o no está, o está el diferencial fiscal de Canarias o no está", ha remarcado la diputada, quien no ve factible que antes del debate de totalidad se pueda reconducir la situación porque el voto de CC no es determinante, como sí lo era cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Ana Oramas ha lamentado la respuesta del Gobierno a "la lealtad y el respeto" mostrado por el Ejecutivo canario y se ha preguntado si "tenemos que ser como los catalanes".

En su opinión, a Pedro Sánchez solo le interesan los temas de Cataluña, "solo existe el diálogo con los que quieren romper España".

La diputada ha señalado que ella pensaba hasta esta semana que los presupuestos no saldrían adelante pero, a la vista de las últimas "concesiones", vaticina que si los independentistas catalanes salvan las cuentas "no va a ser de gratis".