CCOO denuncia falta de tests y material de seguridad en los Mossos

CCOO ha denunciado este lunes el riesgo de infección por coronavirus entre los agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra debido a la falta de tests y de material de seguridad, como mascarillas y gel desinfectante.

En una nota de prensa, CCOO considera que los agentes de la policía catalana desarrollan su trabajo en unas condiciones de "irresponsabilidad, negligencia y alto riesgo".

El sindicato concreta su denuncia de "falta de medios" dando una serie de detalles de funcionamiento dentro del cuerpo policial que "preocupan" a los agentes, entre ellos que no se hacen todos los tests necesarios, faltan mascarillas, geles desinfectantes y guantes para los agentes y no se ha procedido a la desinfección de comisarías o coches de servicio en los que ha trabajado algún agente que posteriormente ha dado positivo en COVID-19.

"No queremos ser nosotros mismos quienes contagiemos a la población ni a nuestros familiares", indicad la nota.

Según las cifras ofrecidas por el Departamento de Interior, a día de hoy son más de 1.300 los Mossos d'Esquadra confinados en sus casas y 68 los agentes que han dado positivo en coronavirus.

No obstante, el sindicato reprocha a la consellería que el balance de confinados, infectados y tests realizados no sea más completo y detallado, ya que no muestra la distribución geográfica de los afectados por la pandemia.

También se queja CCOO de que la falta de 1.300 efectivos en un cuerpo de unos 18.000 agentes puede suponer una "afectación grave" para la seguridad pública de Cataluña.

Además de denunciar la situación general en el cuerpo, el sindicato pone el foco en el caso de la comisaría de La Seu d'Urgell (Lleida) en la que, según el comunicado, ya hay 11 positivos confirmados de agentes de tráfico y la cifra podría ampliarse debido a que en el mismo edificio trabajan más agentes de otras especialidades.

Concluye el comunicado denunciando que diversos agentes de Mossos d'Esquadra, ante la falta de material de seguridad, han recurrido a comprarlo por su cuenta, sufragando ellos mismos su coste.