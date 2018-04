CCOO pide "investigación en profundidad" sobre el máster de Cifuentes para "recuperar credibilidad de las universidades"

El secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido este jueves una "investigación en profundidad" en relación a la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con el objetivo de "recuperar la credibilidad de las universidades".

Cedrún ha calificado de "bochornoso" el Pleno celebrado este miércoles en la Asamblea de Madrid en el que la presidenta debía explicar todo lo relacionado con el presunto fraude sobre su máster, y ha asegurado que sus explicaciones fueron "insuficientes".

"Las explicaciones no han convencido a nadie, seguimos con la crisis política en la Comunidad de Madrid y parece que cada cierto tiempo tenemos que tener un sobresalto", ha subrayado.

Igualmente, el secretario general de CCOO Madrid ha acusado a Cifuentes de "menospreciar" los masters, ya que es "una desvergüenza poder matricularse fuera de plazo, no ir a clase y ser evaluado negociando con los profesores".

SITUACIÓN DE "INESTABILIDAD" POLÍTICA EN LA REGIÓN

Por otro lado, el secretario general ha denominado el momento político de la región como una situación de "inestabilidad, incertidumbre y empantanamiento". "Es necesario que haya un proceso de regeneración e higiene democrática para poder tener un Gobierno del que todos nos sintamos orgullosos", ha indicado.

Además, Cedrún ha culpado a los diferentes gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de que "todas las instituciones democráticas de la región estén tocadas por algún caso de corrupción".

"Los partidos políticos tiene que tomar las medidas correspondientes y moverse para regenerar la situación política en la Comunidad, recuperando el orgullo en nuestras instituciones", ha explicado.

Por último, Cedrún ha criticado que, a pesar de que Madrid es la región "más rica de España en economía y cultura", la Comunidad "tendría que ser también el motor político y ético y no está siendo así". "Son muchos miles de millones de euros que la Comunidad no invierte y no se reparte debido a esta continua situación de incertidumbre y de desequilibrio", ha finalizado.