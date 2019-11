Uno de los CDR sospechó de la Guardia Civil cuando le pillaron con 10 gramos de cocaína y sólo le abrieron un expediente

Así se lo contó a otro de los integrantes de esta facción independentista, el también en prisión preventiva Ferran Jolis, cuando le llamó el 13 de agosto para explicarle el incidente vivido la noche anterior y preguntarle qué podía hacer con el móvil para averiguar si los agentes habían visto algo, de acuerdo a la conversación que obra en el sumario de actuaciones al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, le cuenta que la noche anterior "tuvo un control de antiterroristas de Guardia Civil". "Bueno, me pillaron 10 gramos de farlopa ¿Vale? Tuve un pollo bastante importante y me estuvieron toqueteando los móviles y tal, aunque no pudieron sortirse (refiriéndose a conseguir manipular su móvil), pero esta mañana me he encontrado con dos pantallazos (hechos) uno a la una y media y otro a las tres y media, que son las dos horas y pico que me tuvieron allí parado", confiesa a Jolís.

Dice que le le llama para saber "qué hacer con los móviles" y si hay forma de "hacerle un repaso a ver si han mirado algo o no", ya que supone que los agentes "quisieron abrir el móvil para ver si podían toquetear".

LES MOSTRÓ 'SIGNAL' PARA NO PARECER TRAFICANTE

No obstante, reconoce que él mismo lo desbloqueó, porque pensó que les podía "enseñar el Signal", el sistema de mensajería cifrada que utilizaban entre ellos, "un abrir y cerrar sin dar tiempo a que lean pero dando la confianza" para que no pensaran que llevaba la droga porque es "un camello".

En opinión de Duch, los guardias civiles "no estaban allí por drogas" porque "iban más preparados para otros temas". Su sospecha se basa en que en el pueblo le dijeron que "un control de esa magnitud con metralletas y todo hacía como un año y pico que no había", que "no los habían visto" y "que lo estaban esperando".

Comenta además a Jolís que "se encontró un pollo importante pero que le salió bastante bien porque le encontraron 10 gramos de coca pero sólo le harán expediente administrativo de momento a no ser que el gobierno central quiera hacer algo más".

Según dijo a su interlocutor, "sufría más por los móviles" ya que llevaba tanto el suyo como el que denomina 'Andrew' y que sería una de las líneas seguras que utilizaba en el contexto de su papel en los ERT y quería que Jolís lo supiera.

GUARDAR LOS CONTACTOS EN PAPEL

Jolis, el experto en tecnología y seguridad de comunicaciones del grupo de respuesta táctica desarticulada, le recomienda que resetee el teléfono porque "ponerlo todo de fábrica" sería "suficiente", pero Duch insiste en que guardará los contactos "en un lugar seguro", eliminará el móvil y se buscará "un cacahuete (así los llamaban) nuevo".

Su interlocutor está de acuerdo en que "eso sería lo correcto con la otra línea; y con la suya personal hacer lo mismo, pero poniéndolo todo de fábrica" y a Duch le preocupa perder sus contactos. El consejo que recibe es tirar de vieja usanza: "que escriba en unalibreta y después la destruya cuando lo tenga pasado".

Los investigadores llevaban detrás de esta facción de los CDR desde hacía más de un año cuando se produjo el incidente, de acuerdo a las escuchas y los informes de seguimiento elaborados por la Guardia Civil que obran en el sumario de la causa que instruye el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional.