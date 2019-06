La CEA apoya el Presupuesto tras cinco años de "agotador" periodo electoral

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha pedido este martes a los partidos que apoyen el proyecto de Presupuestos del Gobierno de PP y Cs de este año para favorecer la "estabilidad" de la comunidad autónoma, tras un periodo electoral de cinco años "exhaustivo y agotador".

González de Lara, quien ha presidido la reunión de la dirección de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para conocer el proyecto de ley de Presupuesto de Andalucía para 2019, ha afirmado que no prevé la devolución de estas cuentas en el Parlamento andaluz.

La Cámara autonómica tiene previsto debatir mañana las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Adelante Andalucía y Vox contra este proyecto presupuestario que, en caso de aprobarse, obligarían a la retirada de la propuesta del Gobierno del PP y Ciudadanos y a la prórroga del presupuesto actual, aprobado por el anterior ejecutivo socialista.

"No lo contemplo; no debe de ocurrir, porque estoy totalmente convencido de que la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas les va a llevar a anteponer el interés general al particular", ha apostillado González de Lara, a preguntas de los periodistas sobre una eventual devolución de los Presupuestos.

El presidente de la CEA ha admitido la existencia de un momento político "complejo", por las negociaciones para constituir el Gobierno central, los autonómicos y las corporaciones locales, pero ha apelado a que los partidos andaluces lo afronten desde "la responsabilidad" y antepongan "los intereses generales de los andaluces".

"La aprobación de los presupuestos es imprescindible y a la mayor brevedad, porque los presupuestos son confianza, estabilidad, certidumbre, que es lo que necesitamos los empresarios", ha añadido.

González de Lara ha reclamado "estabilidad" en nombre del empresariado, para la que le parece "tremendamente relevante" que el Parlamento andaluz "busque los consensos" y apruebe el proyecto presupuestario, "enriquecido con las sugerencias de los agentes económicos y sociales.

"Es muy importante que Andalucía tenga unos Presupuestos; estamos en un año de transición y tras la constitución de los nuevos gobiernos se abre una fase en la que podremos ponernos todos a trabajar", ha señalado.

El consejero de Hacienda, por su parte, ha enfatizado que su departamento ha negociado, negocia y seguirá negociando con Vox "hasta el último momento" para que retire su enmienda a la totalidad, lo que permitiría la continuidad del trámite parlamentario de estos presupuestos, pese al rechazo del PSOE y de Adelante Andalucía.

Bravo ha respetado las diferencias y "tensiones lógicas" entre los partidos sobre los presupuestos, pero ha proclamado que "la política es acordar, consensuar y ser capaces de llegar a pactos", y ha advertido: "Eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos".

"Confiamos en que mañana se retire esa enmienda (de Vox); respeto su posicionamiento y lo que estamos intentando es convencerles de que estos Presupuestos son muy buenos; les vamos a pedir que nos apoyen y les vamos a escuchar, porque estoy convencido de que nos van a traer propuestas que van a mejorar el presupuesto", ha señalado.

Ha insistido en que su departamento sigue abierto a recibir propuestas presupuestarias "de Vox y de los demás partidos", porque está "plenamente convencido de que si somos capaces de hacer un presupuesto entre todos, sale un presupuesto infinitamente mejor".

"Les aseguro que hoy y mañana seguiré hablando con Vox, y si mañana conseguimos que los presupuestos salgan adelante porque retiren su enmienda a la totalidad, pasado mañana seguiremos hablando con ellos y con todo el mundo que venga a presentarnos propuestas", ha enfatizado.

Bravo ha destacado también el esfuerzo desarrollado por su departamento para aprobar estos presupuestos en un tiempo récord, con la máxima transparencia y negociación, y ha advertido del "enorme problema" que causaría la devolución del proyecto presupuestario en el Parlamento, entre ellos, la pérdida de inversiones y del aumento de gasto social en educación, sanidad o dependencia.