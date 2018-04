Un vocal del CGPJ dice que no había motivos para apartar al juez del voto particular de 'la manada'

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández ha asegurado este lunes que no había motivos para inhabilitar al juez Ricardo González, que emitió un voto particular en la sentencia de 'la manada' cuestionando la versión de la víctima: "No concurría ninguna circunstancia o causa que motivara su no integración en la sala que enjuició estos hecho".

Así lo ha dicho Fernández durante una entrevista en Al Rojo Vivo. Este vocal del CGPJ ha dejado claro que durante el actual "mandado" del Consejo "no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra González ni contra los magistrados que integran la sala". Por eso, ha dicho, no se ha actuado contra el juez, en respuesta a las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una entrevista en Cope ha reprochado al CGPJ que no actuase contra el juez cuando "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'la manada' tiene "algún problema singular".

Fernández se ha negado a dar detalles por tratarse de "materia reservada, por afectar a aspectos muy íntimos de la persona", pero ha insistido en que no había motivos para apartar al juez y que en el "servicio disciplinario" del CGPJ no consta ninguna actuación contra el magistrado.

En cuanto a las declaraciones de Catalá, Fernández ha respondido que "los momentos exigen mesura, sosiego y tranquilidad". "No voy a alimentar este enfrentamiento, esta confrontación con las declaraciones del ministro, no había ningún motivo para aportar al señor González del enjuiciamiento de estos hechos", ha añadido.

Sobre la posibilidad de sancionar ahora al juez por su voto particular, Fernández ha dicho que es una posibilidad pero ha preferido no entrar en valoraciones concretas. Aunque ha admitido que hay casos de sanciones por este tipo de actuaciones, ha dejado claro que en este caso el voto particular estaba extensamente motivado: "Los jueces tenemos la obligación de motivar la sentencia, explicar el por qué de una decisión, eso se ha hecho, de una manera exhaustiva. Que la solución final sea o no la correcta, es otra cuestión".