La CIDH preocupada por el asesinato de mujeres en Brasil y pide reforzar la prevención

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por el asesinato de mujeres por razones de género en Brasil, donde en lo que va de año se contabilizan 126 casos, e instó de "forma apremiante" a reforzar los mecanismos de prevención y protección.

En un comunicado difundido este lunes, la CIDH advirtió, citando información de público conocimiento, de que ha documentado 126 asesinatos de mujeres por motivo de género y 67 tentativas desde comienzo de 2019.

La CIDH agregó, en base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en Brasil se produce el 40 % de los asesinatos de mujeres denunciados en ambas regiones.

"Los asesinatos de mujeres son la forma más extrema de violencia y discriminación contra ellas y representan una violación flagrante a sus derechos humanos", señaló en la nota la relatora para Brasil en la CIDH, la comisionada Antonia Urrejola.

Urrejola dijo que ve con "preocupación la prevalencia de asesinatos de mujeres, así como las trágicas consecuencias" que los intentos tienen para las víctimas y sus familias.

En concreto, la CIDH observó con preocupación que, en la mayoría de los casos, "las mujeres asesinadas habían anteriormente denunciado a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores".

La presidenta de la CIDH y relatora para los Derechos de las Mujeres, la comisionada Margarette May Macaulay, consideró "inadmisible que mujeres con órdenes de protección sean asesinadas, que no dispongan de suficientes refugios o que sus denuncias no sean debidamente tomadas en consideración".

"La violencia de género contra las mujeres es un asunto de real gravedad y las autoridades, desde el más alto nivel, deben atenderlo con la mayor seriedad y urgencia", sentenció.

Pese a admitir que la aprobación de la Ley tipificando el feminicidio en Brasil "representó un paso fundamental para visibilizar el carácter discriminatorio que tienen los asesinatos de mujeres en razón de su género", la comisionada señaló como "indispensable reforzar las medidas de prevención y de protección".

Para el organismo, la impunidad que caracteriza estos casos "transmite el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación".