El CIS sitúa al PSOE en cifras récord y apunta una fuerte caída de Ciudadanos

El PSOE continúa su escalada, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le sitúa en cifras récord y al borde de la mayoría absoluta con un 41,3 por ciento en intención de voto directo, mientras que el PP recupera la segunda posición por la fuerte caída de Cs, que ya es cuarta fuerza.

La encuesta, cuyo trabajo de campo del barómetro se llevó a cabo entre el 1 y el 11 de este mes de julio, semanas antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez, no pregunta esta vez a los ciudadanos por los diferentes modelos para un posible pacto de Gobierno.

Por contra, el sondeo sí refleja una nueva subida del PSOE que en solo un mes pasa 39,5 al 41,3 por ciento de los apoyos, en tanto que el PP mantiene el mismo porcentaje que en la anterior encuesta, con un 13,7 por ciento de voto directo.

Ciudadanos, hasta el mes pasado segunda fuerza del país, cae en un mes más de tres puntos, del 15,8 al 12,3 por ciento de apoyos, en tanto que Unidas Podemos y sus confluencias sube ligeramente y pasa a la tercera posición, del 12,7 al 13,1 por ciento de los sufragios.

Vox se mantiene en el CIS como la quinta fuerza política, aunque baja unas décimas, del 5,1 por ciento al 4,6, por delante de ERC, que sube casi un punto (del 3,9 al 4,5).

Ya en séptimo puesto se encuentra JxCat, que sube del 1,2 por ciento al 1,6 por ciento de la intención directa de voto, mientras que el PNV baja una décima hasta el 1,4 por ciento.

El sondeo vuelve a preguntar a los ciudadanos sobre la conveniencia de reformar la Constitución para eliminar el requisito de la mayoría absoluta para elegir al presidente, una condición que sin embargo solo es necesaria en la primera votación de investidura.

Un 49,9 por ciento de los encuestados está a favor de reformar la Carta Magna para prescindir de ese requisito frente al 27,1 que no lo ve necesario y un 23 que no sabe o no contesta.

Al igual que el mes anterior, la situación política vuelve a repuntar entre las preocupaciones ciudadanas y vuelve a alcanzar su máximo histórico desde 1985.

Así, un 38,1 por ciento de los encuestados sitúa a los políticos, los partidos y la política entre los tres principales problemas del país, seis puntos más que el mes pasado.

De hecho, un 64,2 por ciento de los encuestados califica de mala o muy mala la situación política, diez puntos más que en junio, y solo un 4,4 por ciento cree que la situación política es buena o muy buena frente al 10 por ciento de junio.

La política es vista como el segundo problema por los ciudadanos, detrás del paro, que vuelve a aparecer como la preocupación 'número uno', citada por un 61,8 por ciento de los encuestados.

El problema de la corrupción y el fraude sigue su tendencia a la baja y cae hasta el cuarto puesto, cuando en abril ocupaba la segunda posición, y es mencionado por un 25,1 por ciento, seis décimas menos que en junio.

En tercer lugar se sitúan ahora los problemas de índole económica, que mencionan un 25,7 por ciento, un porcentaje ligeramente superior al 25,4 de junio.

Como en todos los barómetros, los encuestados ponen nota a sus políticos -ninguno llega al aprobado- y además este mes ha caído la calificación de todos los líderes, especialmente del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que pierde cuatro décimas al pasar de 3,8 sobre diez al 3,4.

Con caídas de 3 décimas en la nota ciudadana se colocan los presidentes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, que obtienen una valoración de 3,1 (frente a los 3,4 de junio) de Casado, y de 2,3 (frente al 2,6) de Abascal.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue encabezando la lista como el líder más apreciado con un 4,6 sobre diez, aunque baja 2 décimas desde el 4,8 logrado en junio.

El dirigente de IU, Alberto Garzón, y el de Podemos, Pablo Iglesias, caen también en la valoración de los ciudadanos aunque una sola décima; así Garzón obtiene una nota de 3,6 mientras que Iglesias se queda en un 3,3 sobre diez.

El sondeo también pregunta por el nivel de confianza que inspiran los líderes políticos de PSOE y PP, una categoría que encabeza Pedro Sánchez, quien concita "mucha o bastante" confianza para 30,7 por ciento de los encuestados, muy lejos del 66 por ciento que expresan "poca o ninguna confianza" en el líder socialista.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, solo inspira "mucha o bastante" confianza entre el 16,6 por ciento de los ciudadanos, en tanto que un 83,4 por ciento expresan tener "poca o ninguna confianza" en él.

Preguntados por la valoración que hacen de la gestión que está haciendo el presidente del Gobierno, el 32,5 por ciento considera que es "mala o muy mala", diez puntos menos que el 21,4 que la considera "buena o muy buena".