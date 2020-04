El CNI da pautas de seguridad en las videollamadas para evitar los ciberataques

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha publicado una serie de pautas para mejorar la seguridad de las reuniones virtuales y videollamadas, dado que "si están deficientemente protegidas suponen un magnífico vector de ataque para los ciberdelincuentes".

En un comunicado y ante las circunstancias creadas por la pandemia, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, recomienda la descarga de aplicaciones únicamente de tiendas oficiales (como Apple Store o Play Store) o de la web del proveedor, la actualización constante de las aplicaciones para mantener su seguridad y registrarse con una contraseña que no se use en otros servicios.

Además, sugiere que el programa de videollamadas se haga con el número exacto de participantes y se cierre cuando todos entren en la sesión, no se faciliten datos sensibles como contraseñas y no se acepten llamadas de usuarios no reconocibles, entre otros aspectos.

El CNI sostiene que con una configuración adecuada las plataformas de videoconferencia y servicio de conferencias web son "una alternativa apropiada, en la mayoría de los casos, para realizar reuniones a distancia".

Todos estos aspectos se recogen en un documento publicado por el CCN-CERT que tiene por objeto ayudar a las organizaciones a incrementar la seguridad de las comunicaciones que se mantienen a través de reuniones virtuales y mediante el uso de aplicaciones que facilitan este tipo de convocatorias.

Otras iniciativas del CCN-CERT están encaminadas a la defensa del ciberespacio español y, en especial, del sector público y de los sectores estratégicos.

Para ello, ha creado la sección 'CiberCOVID19' en su página web, en la que se ofrece información para prevenir las ciberamenazas durante la crisis del coronavirus.