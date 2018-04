La CPI estudia su posible jurisdicción en la crisis de los rohingya

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha consultado a los jueces si el tribunal podría ejercer su jurisdicción sobre la crisis de los rohingya, en Birmania (Myanmar), para tratar de investigar la deportación de más de 670.000 personas como crimen de lesa humanidad.

La fiscal general Fatou Bensouda citó en un documento hecho público hoy al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien ha calificado la crisis como un "ejemplo de libro de texto de limpieza étnica".

La oficina de la fiscal ha recabado informaciones de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, para documentar los supuestos abusos padecidos por esta minoría étnica musulmana.

Los rohingya "han sufrido años de persecución dentro de Myanmar", dijo Bensouda en el escrito, y apuntó que la situación "se deterioró significativamente con la iniciación, el 25 de agosto de 2017, de una 'operación de limpieza'".

"Supuestamente, estos ataques incluyeron asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones forzadas que afectaron a miles de víctimas", añadió.

Uno de los ejemplos mencionados fue el asalto al pueblo de Tula Toli el 30 de agosto de 2017, cuando "cientos de hombres fueron supuestamente separados de mujeres y niños, detenidos a lo largo de la orilla de un río y ejecutados frente a sus familias" mientras que "muchas mujeres y niños fueron asesinados o violados".

Una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI deberá decidir próximamente si el tribunal puede ejercer su jurisdicción, tal y como reclama la Fiscalía.

La CPI no había examinado la cuestión hasta el momento porque Birmania no es un Estado Parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, y por lo tanto no acepta su autoridad.

La Fiscalía basa su petición en que Bangladesh, país al que han sido deportados los rohingya, sí ha ratificado dicho estatuto y está bajo la jurisdicción de La Haya desde 2010.

La oficina de Bensouda defiende que la corte debe tomar el caso porque el crimen de las deportaciones masivas sólo se ha completado cuando los miembros de la minoría étnica musulmana han cruzado la frontera a Bangladesh, país sobre el que el tribunal tiene jurisdicción.