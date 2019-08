C.Tangana en su doble concierto de Bilbao: "Si no me dejan tocar una vez, toco dos veces"

C.Tangana decidió realizar un concierto gratuito en la Sala Santana "contra la censura institucional" después de que el Consistorio bilbaíno cancelara su concierto de Aste Nagusia, tras las protestas por las letras "machistas" de sus canciones. Las entradas para el primer concierto se agotaron enseguida, por lo que el rapero decidió hacer un segundo pase consecutivo.

De esta manera, un total de 3.000 jóvenes --la Sala solo tiene un aforo para 1.500 en cada concierto-- acudieron a ver en directo al cantante en ambos pases. Entre el público, se encontraban numerosas chicas.

Hace unos días, a través de las redes sociales, el rapero respondió a las críticas recibidas por sus letras "machistas", para señalar que él no hace "discursos para educar a nadie". "Censurar y prohibir no es la forma de educar", aseguró, para precisar que las mujeres que le escuchan "no son menos feministas que nadie".