La CUP apoya a Boya tras revelar que sufre esclerosis múltiple

"Le enviamos todo nuestro apoyo por esta enfermedad y un fuerte abrazo", ha subrayado en rueda de prensa en el Parlament, acompañada del resto de diputados de la CUP.

Sobre qué medidas han aplicado ante la denuncia de acoso sexual de Boya contra un compañero de partido, Sànchez ha explicado que el caso se gestionó en el marco del protocolo contra las violencias machistas de la organización, y que se aplicaron y consensuaron medidas "que ahora se están desarrollando".

Sin embargo, la diputada de la CUP ha asegurado que estas medidas no son públicas, por lo que no las ha concretado, y ha pedido evitar la "revictimización".

Al preguntársele cuándo se resolvió el caso, no ha precisado tampoco una fecha, destacando que no son procesos sencillos y que "los tempos desde que hay denuncia, hasta su cierre, no son matemáticos".