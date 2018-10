La CUP cree que el Consell per la República es "simbólico" y no sirve para la independencia

En un comunicado, ha explicado que no acudió a la presentación de este Consell en el Palau de la Generalitat porque no quiere "contribuir a avalar iniciativas que parten desde una lógica simbólica" y que no buscan la ruptura con el Estado.

"Esta nueva institución alimenta el discurso simbólico en el exterior y no afronta el elemento central del conflicto que vive el país que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación", critican los 'cupaires'.

Por eso, ha defendido que el Consell "no se constituye como un ente que permita avanzar nacionalmente ni socialmente", aunque ven fundamental ejercer una estrategia independentista en el exterior.

Además, ha sostenido que la CUP siempre se ha mostrado partidaria de "crear una institucionalidad paralela" para evitar la actuación del Estado contra el independentismo, pero que debe seguir criterios de rigor, discreción y responsabilidad, que considera que no tiene el Consell per la República.