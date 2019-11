La CUP llama a JxCat, ERC, ECP, PNV, Bildu, Compromís y BNG a vetar el pacto Sánchez-Iglesias

En una rueda de prensa acompañada del otro diputado electo 'cupaire', Albert Botran, se ha dirigido concretamente a JxCat, ERC, Comuns, PNV, Bildu, Compromís y BNG, con los que se pondrán en contacto este mismo jueves para trasladarles su propuesta.

"No puede ser que se avale una investidura que niega los derechos democráticos. No se puede dar apoyo a un acuerdo que niega que haya un conflicto político, que no haga referencia a la amnistía ni a la autodeterminación", ha zanjado la diputada 'cupaire'.