La CUP cree que la sentencia de Junqueras no afectará a las negociaciones de PSOE y ERC

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha descartado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) sobre la inmunidad del exvicepresidente Oriol Junqueras afecte a las negociaciones del PSOE y ERC sobre la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Pensamos que realmente no tendrá ningún efecto".

En rueda de prensa este viernes, ha sostenido que en realidad no se está negociando nada más allá de la investidura y que no hay diálogo entre republicanos y socialistas: "Simplemente es darle forma a lo que al final será una plasmación, que es facilitar la investidura de Sánchez".

"La única petición que hizo ERC fue pedir que el PSOE se pronunciara sobre las sentencias. Fue muy sencillo salir a decir que las respetaba", ha añadido sobre la sentencia de Junqueras del jueves y la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condena al presidente del Govern, Quim Torra, a 18 meses de inhabilitación, conocida poco después.

Cree que no fue coincidencia que se dieran a conocer el mismo día, sino que "forma parte de dibujar un escenario represivo", y ha sostenido que ERC debería haberse retirado de las negociaciones con la sentencia de Torra, porque cree que requiere una respuesta muy contundente y no es el momento de discutir una investidura del presidente del Gobierno central.

Ha dicho que no será la CUP quien niegue que "en algún momento la expresión del diálogo podría significar el inicio de la resolución del conflicto político por el derecho a la autodeterminación", pero que entre el PSOE y ERC no se produce este diálogo, porque los socialistas no quieren hablar ni de su ejercicio ni de la amnistía de los presos, ha dicho.

Así, cree que se produce un falso diálogo: "Lo que hay son algunas reuniones en las que se ha pretendido justificar unas reuniones bilaterales para al final acabar haciendo efectiva la investidura de Pedro Sánchez. Pero diálogo no hay", ha dicho Aragonés.

Ha avisado de que la sentencia del TUE no sitúa a la UE en una postura más progresista, sino que constata algo que veían como una realidad: "Cuando se elige a alguien en un proceso electoral como eurodiputado y se publican los resultados, adquiere esta condición sin más".

INVESTIGADOS POR TERRORISMO

Sobre la libertad bajo fianza de 5.000 euros para tres CDR investigados por terrorismo, ha sostenido que si la Audiencia Nacional ha acordado que salgan de prisión con esta condición es que ha entendido que no hay ningún elemento que apunte al terrorismo: "¿Alguien puede justificar o explicar por qué han pasado casi tres meses detenidos?"

"Muchos deberán comerse las palabras que dijeron el 23 de septiembre" cuando fueron arrestados, ha advertido Aragonés, que ha abierto la rueda de prensa criticando la operación para desahuciar a una familia con tres hijos en la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Cree que es surrealista actuar desplegando un operativo policial para desahuciar a una familia después de que le suban el alquiler, y ha dicho que, si el gasto del operativo se invirtiera en buscar una alternativa habitacional para esta familia, se lograría una para un largo periodo de tiempo: "Es absolutamente irracional el comportamiento cotidiano del Govern".