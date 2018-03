CUP avisa a JxCat y ERC que si su oferta es autonomista no hace falta hablar

El jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha explicado hoy que sigue a la espera de recibir una nueva propuesta de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, aunque les ha advertido de que, si es de signo "autonomista, no hace falta" hablar, porque no habrá acuerdo.

Desde Twitter, Riera ha dejado claro que JxCat y ERC no han trasladado aún su nueva propuesta de acuerdo en torno al programa político del nuevo Govern, para convencer a la CUP de que apoye la investidura de Jordi Sànchez.

"Antes del quién, queremos hablar del qué y del cómo. Queremos obedecer el mandato del 1-O, hacer el proceso constituyente y políticas de justicia social. Si hemos de hablar de autonomía, no hace falta", ha subrayado.

Esta mañana, el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha explicado que la nueva propuesta de acuerdo, que anoche sólo estaba pendiente de una última revisión por parte de ERC antes de ser enviado a la CUP, incluye elementos de "sensibilidad" cercana a la formación anticapitalista, ya que insiste en que la presente legislatura no tendrá un carácter "autonomista" o de "renuncia", sino que estará enfocada a caminar hacia "un nuevo país".