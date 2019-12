La CUP ve la llamada de Sánchez a Torra "bastante pobre para resolver el conflicto"

Vehí ha sostenido que el problema no es de una llamada, sino que es un asunto profundo y debe resolverse con más soberanía y urnas: "Una llamada poco soluciona si no resuelve el conflicto de la soberanía y no se puede hablar de autodeterminación y el fin de la represión", ha aseverado en rueda de prensa en el Parlament.

Cree que la llamada es un gesto de reconocimiento del presidente del Govern pero que se enmarca en la intención de "cerrar por arriba con una gobernabilidad vacía algo que la gente ha abierto por debajo", con un acuerdo entre cúpulas de partidos que vincula también a los Presupuestos catalanes de 2020.

"Se está intentando trabajar en una gobernabilidad sin rumbo, vinculada a la paz social y no a la resolución democrática del conflicto", y la CUP no garantizará una gobernabilidad vacía, ha avisado Vehí junto al diputado en el Congreso Albert Botran y los del Parlament Vidal Aragonés y Natàlia Sànchez.

Preguntada por la movilización convocada por Tsunami Democràtic para este miércoles coincidiendo con el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, ha reiterado que la CUP está al lado de quienes se movilizan: "Ante un Gobierno español que se niega a resolver las demandas del pueblo de Catalunya, la única vía es la desobediencia civil masiva y pacífica".

PRESUPUESTOS CATALANES

Aragonés ha criticado el acuerdo entre Govern y comuns para una reforma fiscal, porque cree que el aumento de ingresos es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y más ante la previsión de una nueva recesión económica: "Plantea un incremento muy bajo de ingresos con una afectación a una población muy exclusiva, aquellos que la crisis ni la huelen ni la olerán nunca".

Ha criticado la postura de los comuns y ha garantizado que defenderán propuestas para ir más allá, porque con la propuesta actual --que cree que no ha cambiado apenas desde septiembre porque se han abordado otros pactos-- difícilmente habrá unas cuentas sociales, por lo que ha rechazado que "alguien quiera hacer maquillaje" sobre el acuerdo.