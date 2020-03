La CUP exigió al alcalde Argentona (Barcelona) dimitir por otro caso de abuso sexual y lamenta que no lo hiciera

La CUP exigió al hasta ahora alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, que dimitiera por otro caso de abuso sexual en diciembre, y ha lamentado este miércoles que no lo hiciera entonces, momento en que se le expulsó de la CUP por no asumir sus responsabilidades en ese caso.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios la diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez, después de que Calvo haya dimitido como alcalde por acusaciones de abusos lanzadas en una cuenta anónima de Twitter --un caso distinto al que trató la CUP--, por las que él se disculpó este martes.

Sànchez ha concretado que la comisión feminista de la CUP recibió la alerta de una chica a principios del pasado verano por un caso por el que el partido acordó medidas que incluían que Calvo renunciara a la Alcaldía de Argentona --que ocupaba desde 2015--, pero no lo hizo, por lo que se le expulsó.

La decisión se comunicó a la asamblea local de la CUP y, preguntada por qué no hicieron público este caso, Sànchez ha destacado que actúan en base a su protocolo de prevención y abordaje de violencias machistas, y que éste no prevé que automáticamente se haga público el caso, sino que se aborda esa posibilidad con la afectada.

La diputada ha agregado que, en el caso de que se trate de una violencia tipificada en el Código Penal, se trata también la opción de que la víctima lleve el caso a los tribunales --la CUP no puede hacerlo como partido, sino que debe ser la afectada, y el partido abre procesos internos--.

Esta queja llegó a la CUP a principios de verano --Calvo ya había sido reelegido alcalde, con una candidatura que incluía también a ERC y Argentona en Comú-- y la formación impuso estas medidas en diciembre, después de tratar el caso en base a este protocolo.

CASOS EN TWITTER

La víctima que narró su caso en Twitter y a la que Calvo pidió disculpas detalló este martes que nunca antes lo había hecho público hasta ese momento, por lo que los hechos por los que él fue expulsado de la CUP a finales de 2019 fueron otros distintos y en otros periodos, explicó en un apunte en la red social.

A través de una cuenta anónima, explicó que Calvo le tocó los pechos en diversas ocasiones y abusó sexualmente de ella mientras él era pareja de una amiga suya y que, cuando rompieron la relación, ella le explicó cómo se había sentido: "No se disculpó; se rio de mí. No lo he vuelto a ver".

Desde que publicó en Twitter su caso, otras usuarias de la misma red social han explicado otros referentes a Calvo --que ha borrado su cuenta--, una de las cuales es la que llevó el caso a la CUP, mientras que el resto de casos no han llegado a la organización.

Otra de ellas ha asegurado que "cuando todo ocurrió, compañeros de militancia se pusieron" de parte de Calvo y nadie cuestionó que era un machista de manual, y se ha preguntado cómo debe ser gobernar con alguien que ha sido expulsado de una organización política por machista.

La CUP ha explicado que no actúa de oficio en estos casos, sino que debe hacerlo cuando la víctima alerta de la situación, pero se pone en contacto con los casos que detecta en redes sociales y otros ámbitos para explicarle que puede llevar el caso a la organización, si el hombre milita en ella.

Sobre si es habitual que hombres que han ejercido violencias machistas hayan rechazado asumir estas responsabilidades, Sànchez ha sostenido que "se trata de una práctica habitual que opera en el patriarcado", en su espacio y en la sociedad.