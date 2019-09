La CUP no apoyará la moción de censura de Cs contra Torra y la tacha de "electoralista"

Lo ha explicado el partido en un comunicado, y con esta decisión hace difícil que la moción de censura prospere, ya que JXCat y ERC son los partidos que dan apoyo al Govern de Torra y con la CUP suman mayoría absoluta.

Los 'cupaires' no comparten la gestión ni las políticas del Govern, pero que no participarán en la moción de censura porque "no es más que una maniobra electoralista que no tiene recorrido real".

"Hay motivos suficientes para plantear un cambio radical en las políticas públicas del Govern de Torra pero es evidente que este cambio para avanzar nacional y socialmente no vendrá de la mano de Cs", ha sostenido.

Los 'cupaires' han razonado que la moción de censura "no puede tirar adelante sin el apoyo de la CUP y, por tanto, se trata de una estrategia de márketing sin capacidad de materializarse de forma real".