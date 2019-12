La CUP no apoyará a Sánchez y critica que ERC pueda darle un cheque en blanco

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha dejado claro este miércoles que su partido "no va a dar apoyo" al pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para hacer presidente a Pedro Sánchez, y ha criticado que ERC pueda estar pensando darle un "cheque en blanco" para la investidura.

En una rueda de prensa en el Congreso, ha explicado que no apoyarán el acuerdo de Gobierno porque "no defiende la autodeterminación" que ellos reclaman para Cataluña, y no pueden avalar una investidura que no solo "no resuelve las necesidades" del pueblo catalán sino que "pone más problemas".

Por eso, ha recriminado la actitud de ERC que puede pretender "facilitar la gobernabilidad del Estado español a cambio de un cheque en blanco" a Pedro Sánchez, algo que les preocupa porque este partido, que forma parte del Gobierno catalán, pueda estar poniendo sus intereses por encima de los del pueblo catalán.

También porque la postura puede tener una "función desmovilizadora" para una sociedad catalana a la que la única respuesta que tiene, ante esta actitud del Gobierno y la Generalitat, es "la desobediencia civil masiva y pacífica".

Así, aunque Vehí reconoce que es "un avance" que tras la reunión de este martes entre PSOE y ERC ya se hable de "conflicto político" en el comunicado conjunto, no lo ve suficiente.

Desde la CUP reclaman que la mesa de diálogo "se concrete" tanto en las fechas como en los temas a abordar ya que no les sirve un "calendario de reuniones abstracto" ni que no se contemple el derecho a la autodeterminación, así como el "fin de la represión" y la "amnistía" para los políticos presos.

Según ha explicado Vehí, no se trata de "cambiar un punto o una coma" sino de defender los derechos del pueblo catalán, algo que considera que no se contempla.

En esta primera rueda de prensa en el Congreso, Vehí ha asegurado que su partido no viene a "pelarse por un minuto más o menos, sino a hacer una enmienda a la totalidad, un 'impeachment' al régimen" y no va a "negociar migajas".

Además, ha confirmado que no van a acudir ni a la ronda de consultas con el rey para la investidura ni tampoco a la ceremonia de aniversario de la Constitución en el Congreso de este viernes cuando, por el contrario, sí participarán en la contracumbre del clima en Madrid.