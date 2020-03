La CUP pide un plan de choque y no "militares en las calles ni un rey corrupto"

"Ninguna monarquía nos salvará la vida. Si quieren hacer algo por la ciudadanía del Estado español, que pongan a disposición las herencias y todo el dinero acumulado para la sanidad pública", ha dicho en un vídeo sobre el pleno del Congreso, al que no ha asistido por responsabilidad y no han intervenido porque la Cámara no contempla hacerlo telemáticamente.

Ha insistido en que las medidas del Gobierno central son insuficientes, y ha pedido una suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros; prohibir los despidos, y una renta garantizada: "Ellos tienen el poder, nosotros tenemos a la gente. Defendemos la vida, en un momento en que la inoperancia del poder puede hacer que las consecuencias sea irreversibles".

Vehí ha replicado que la movilización de recursos promovida por el Gobierno no es la más importante que se ha hecho y podría haber sido mayor, y ha advertido de que, sin un plan de choque más ambicioso, la crisis por el Covid-19 puede llevar a una sociedad rota durante décadas: "No puede ser que la supervivencia a este virus dependa del código postal de las familias", ha añadido.

"Esto es una guerra: el capital contra la vida", ha dicho Vehí, que ha sostenido que se plantea la crisis como temporal, pero que las medidas pueden no tener marcha atrás --ha criticado las posturas de CC.OO. y UGT ante los ERTE y ha exigido prohibir despidos--, porque se está condenando a la clase trabajadora a la miseria, según ella.

"Paremos el país, parémoslo entero", ha reclamado la diputada, que ha pedido que los bancos devuelvan el dinero del rescate bancario, una moratoria del techo de déficit y un impuesto a grandes fortunas y grandes empresas, para que el capital asuma la responsabilidad que requiere el momento actual, en sus palabras.