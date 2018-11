La CUP denuncia falta de "respuesta" del Govern y sugiere una huelga general

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha denunciado hoy la falta de "respuesta política" del Govern a los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado por la causa del 1-O y ha sugerido la idea de impulsar una "huelga general" en Cataluña.

En la sesión de control en el pleno del Parlament, Riera ha afirmado que los escritos acusatorios son "propios de la distopía orwelliana" y se ha quejado de que, frente a ellos, "no hemos visto respuestas políticas del Govern que vayan más allá del anuncio de la negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado" o de la "declaración de principios" del presidente catalán, Quim Torra.

Riera ha recalcado que ni los "presos y exiliados" ni el derecho a la autodeterminación pueden ser "moneda de cambio" en el "mercadeo sobre la estabilidad presupuestaria e institucional del Estado, de la autonomía catalana o del Ayuntamiento de Barcelona".

"¿No habrá ninguna respuesta excepcional, contundente y a la altura de la defensa de la democracia en Cataluña, ante este Estado de excepción antidemocrático impuesto por el Estado español?", se ha preguntado Riera, que ha remarcado que "la única vía posible es la desobediencia civil y la unilateralidad".

Riera ha apostado por la "movilización permanente y, desde el total respeto a aquello que los sindicatos soberanamente decidan, la huelga general", y ha preguntado a Torra si existe la posibilidad de que el 1-O "degenere en un nuevo pacto de Estado en clave de reforma autonómica".

Torra se ha comprometido a no dar "ni un paso atrás", porque "este gobierno no se lo puede permitir. No hay pasos atrás en este avance imparable hacia la libertad", frente al "reducto franquista que aún queda en muchas instituciones españolas".

El presidente ha hecho un llamamiento a la CUP a hacer frente a los procesos judiciales "juntos", con la misma unidad soberanista que caracterizó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.