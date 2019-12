La CUP dice que "no puede haber diálogo" después de que la Fiscalía se ha opuesto a excarcelar a Junqueras

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha avisado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a ERC, JxCat y comuns de que "no puede haber diálogo ni negociación si no se respetan derechos, no se detienen la represión y no se pone el derecho de autodeterminación y la amnistía en el centro del juego y debate político".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que la Fiscalía, "y por tanto, el Gobierno", se haya opuesto a la excarcelación del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que dicta que goza de inmunidad desde los resultados oficiales de las elecciones europeas.

Riera ha celebrado la sentencia del TUE y cree que se puede hacer extensiva al expresidente del Govern Carles Puigdemont y al exconseller Antoni Comín, ambos elegidos también como eurodiputados, "y puede que a otras personas que les seguirán en el reconocimiento de estos derechos a nivel europeo".

Ha defendido que sólo a través del ejercicio del derecho de autodeterminación, la amnistía de "las personas represaliadas, el fin de la represión" y la garantía de derechos se podrá cambiar la situación, y ha criticado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condena a 18 meses de inhabilitación al presidente del Govern, Quim Torra.

"La política catalana y los derechos civiles y políticos de nuestro país están continuamente interferidos y cortocircuitados por las instituciones del Estado, y especialmente por la judicatura española", ha aseverado Riera, que ha opinado que se vulneran constantemente derechos democráticos.

Cree que la sentencia de Torra pone en evidencia cómo el Estado vulnera el derecho a la libertad de expresión, y ha avanzado que apoyarán todas las movilizaciones que se convoquen para rechazar esta decisión judicial contra el presidente del Govern.

Preguntado por qué tipo de iniciativa se podría promover desde el Parlament para apoyar a Torra, como él mismo ha pedido, Riera ha asegurado que desconocen cuál será esta iniciativa.

Sobre si la CUP apoyaba suspender el pleno del Parlament que se está celebrando, ha explicado que han abogado por suspender el ordinario y mantener el monográfico de mujeres, y ha rechazado valorar el desacuerdo entre JxCat y ERC sobre este asunto, porque requiere mirada amplia "sin entrar en partidismos ni guerras de poder".