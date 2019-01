La CUP no entiende que PDeCAT y ERC no den un no radical a los Presupuestos

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado hoy que su formación no entiende que PDeCAT y ERC "no den un 'no' radical" a los Presupuestos del Estado que el Gobierno aprobará en las próximas horas, y que supediten el objetivo de la autodeterminación "a un diálogo que es absolutamente inexistente".

En unas declaraciones a Ràdio 4, la diputada de la CUP Maria Sirvent se ha mostrado muy crítica con JxCat y ERC, y también con el actual gobierno de la Generalitat, por entender que apuestan por un "procesismo" sin ningún resultado y que no se atreven a cumplir los objetivos porque "supeditan su acción a las decisiones de unos tribunales politizados".

"Hemos visto que determinadas fuerzas políticas han intentado frenar el enfrentamiento con el Estado, y que pueden ceder ante promesas de una mejor financiación" autonómica, ha indicado Sirvent en referencia a JxCat y ERC.

Esta misma diputada de la CUP ha dicho, en este sentido, que su formación no entiende "que ya no haya un 'no' radical a los Presupuestos" del Estado que hoy aprobará el Gobierno del PSOE.

Según esta misma diputada, JxCat y el PDeCAT por un lado, y ERC por el otro, no deberían ceder "al chantaje" que a su entender implica que en estos Presupuestos se aumenten las inversiones para Cataluña, pero sin que se haya producido ningún cambio en materia de presos independentistas y reconocimiento de la autodeterminación.

Esto, ha apuntado Maria Sivent, supone "aceptar las migajas que ofrece el Estado" y, además, sin que el Govern "tenga ninguna capacidad de decidir dónde se invierte el dinero procedente de nuestros impuestos".