La CUP reúne a cargos electos municipales para encontrar una propuesta ante "el vacío del Parlament"

La alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), ha explicado este lunes que la reunión de cargos electos convocados por su formación ha finalizado con un principio de propuesta basada en amnistía, autodeterminación, derechos fundamentales y derechos sociales: "Es una cuestión de emergencia ante el vacío del Parlament".

En declaraciones a los periodistas tras las reunión que ha aunado a más de 280 cargos, Venturós ha explicado que esta reunión no quiere "eclipsar" la Asamblea de Cargos Electos, que debe impulsar el Consell per la República liderado por el expresidente Carles Puigdemont.

La primera edil de Berga ha recordado que esa Asamblea se constituyó en 2016, pero que por el momento no se ha llegado a reunir, por lo que consideran que no se les puede acusar de superponer esta reunión a un órgano que todavía no se ha convocado.

Además, insistan en que quieren que la Asamblea de Cargos Electos se reúna "lo antes posible para generar un espacio de institucionalidad alternativa que permita avanzar" en el proyecto de república catalana, al margen del Parlament, donde consideran que no se está avanzando.

En la reunión de este lunes, los cargos electos presentes --la mayoría municipales y los cuatro diputados de la CUP en el Parlament-- 101 son de la CUP y 186 de otras formaciones como ERC, JxCAT, comuns y de formaciones municipalistas.

Sobre la mesa estaba el documento de partida presentado por los 'cupaires' a los cargos, que no se ha llegado a votar, pero que, a partir del martes, pondrán a disposición de los partidos para buscar adhesiones para reunirse en comisiones de trabajo y en futuros encuentros.

En ese documento inicial se critica la "violencia policial ejercida durante las últimas semanas" por parte de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional, y se recuerda a los heridos y a los encarcelados de la última semana, pero también a los 7 miembros de los CDR detenidos por presunto delito de terrorismo.

Se pide la retirada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la disolución de la Brimo --un cuerpo de los antidisturbios de los Mossos--; la amnistía de los presos; el reconocimiento de los derechos y las capacidades de las instituciones catalanas sociales y económica; y el "reconocimiento y la concreción del ejercicio de autodeterminación del pueblo de Catalunya".

A partir de este documento se quiere trabajar en varias comisiones poniendo el foco, entre otras cosas, en la internacionalización para compartir y apoyar a otros "pueblos que también luchan por autodeterminarse".

Otro de los focos que se abordarán en las comisiones de trabajo será la contratación pública y también la "desobediencia efectiva", y este lunes se ha abordado cómo hacerla posible y se ha planteado llevarla a cabo a través de la recaudación de impuestos, recaudando tasas que corresponden al estado y con el consumo estratégico, ha explicado Venturós.