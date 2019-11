La CUP dice que "no hay pacto posible con un Estado que niega el derecho a decidir"

Lo ha dicho en un acto en Girona junto con la candidata de la CUP al Congreso por Girona Maria Besora y el líder de la CUP en el Ayuntamiento de Girona, Lluc Salellas.

"Que no os engañen los que nos dicen que no, que no nos reprimirán, pero controlan la Generalitat y no quieren destituir a Miquel Buch. Que no os engañen los que dicen que la Brimo no se puede desmantelar", ha defendido Casadevall.

Ha pedido poner la vida en el centro y ha defendido la gestión pública, mientras ha criticado "los que dicen que defienden los derechos sociales y hacen la Ley Aragonès, los que dicen que no quieren reprimir y envían a la Brimo".

SE DESMARCAN DE ERC Y JXCAT

Besora también ha afirmado que su papel en el Congreso será muy diferente que el de ERC y JxCat: "Nosotros no hemos venido a decir que un cheque en blanco al PSOE es un mal menor".

Además, Salellas ha recordado las protestas tras la sentencia por el proceso independentista, ha añadido que el pueblo ha demostrado que sin derechos serán "ingobernables".