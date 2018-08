La CUP no participará en homenaje a víctimas del 17A por la presencia del rey

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha afirmado hoy que su formación no participará en los actos oficiales de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto por la presencia del rey Felipe VI.

"Entendemos -ha afirmado Natàlia Sànchez en unas declaraciones a RAC1- que no tenemos que participar en actos con el monarca español, porque es cómplice de la negociación y la compraventa de armas que generan conflictos globales y que tienen mucho que ver con la situación lamentable que nos lleva a los atentados de Barcelona y de otras capitales europeas".

Después de puntualizar que la no participación en los actos oficiales "no quiere decir que no sintamos solidaridad con las víctimas de esta tragedia y sus familiares", esta misma diputada de la CUP ha insistido en que "no tenemos nada que hacer en un acto con un cómplice de la venta de armas en países que alimentan la violencia como la que vivimos el 17 de agosto en Barcelona".

"Hay que entender la situación geopolítica", ha subrayado, antes de considerar que "las autoridades locales y catalanas, y la Generalitat, tampoco deberían asistir, y así se lo hemos comunicado".

Sobre la posibilidad de que se produzcan abucheos al rey, Natàlia Sànchez ha explicado que "el rechazo al monarca se ha hecho evidente en muchas ocasiones y, por tanto, es probable que vuelva a ocurrir (el 17 de agosto)".

Ha añadido, en este sentido, que "los pitidos son una forma de mostrar el rechazo a su presencia en Cataluña y a su papel como un negociante de la guerra".