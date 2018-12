La CUP decide este sábado si se presenta por primera vez a las elecciones europeas

La CUP reunirá este sábado a la 13.00 horas a su Consell Polític y a su Grup d'Acció Parlamentari (GAP) en Artés (Barcelona) para decidir si presentan candidatura a las elecciones europeas por primera vez en la historia de la formación.

Según han explicado fuentes 'cupaires' a Europa Press en esta reunión se presentarán dos documentos: uno defendiendo presentar la candidatura y otro rechazándolo; se debatirán y se votarán en una primera vuelta en la que se necesitará mayoría absoluta para tomar la decisión y en una segunda donde valdrá con mayoría simple.

La decisión de ir o no a las elecciones europeas ya se abordó en el último Consell Polític y GAP celebrado el 10 de noviembre en Perpignan (Francia) pero no hubo acuerdo en una votación que requería mayoría absoluta, por eso ahora, para desencallar la situación, votarán de nuevo.

En este tiempo, la organización ha celebrado debates para enmendar los documentos presentados y fusionarlos, de manera que el sábado puedan enfrentarse dos posicionamientos plasmados en un documento a favor y otro contra de dar el salto a Europa.

DOCUMENTO A FAVOR

Uno de los documentos plantea que, ante un contexto político de excepcionalidad y priorizando la internacionalización del conflicto catalán como una de las bases de la estrategia política de la CUP, la organización debe presentar una candidatura.

Este texto argumenta que "se necesita hacer un posicionamiento anticapitalista del independentismo catalán y hacer ver que existe un independentismo en Cataluña no liberal", explican a Europa Press las mismas fuentes.

También advierte de la necesidad de hacer frente al discurso xenófobo y de extrema derecha que se extiende por Europa "y también en el Estado español".

Por último, plantea como argumento tejer alianzas con otros actores independentistas o de la izquierda en el Estado y en la UE, y "la posibilidad de la visibilización de los Països Catalans".

DOCUMENTO EN CONTRA

El documento que defiende el 'no' a concurrir a las elecciones europeas del 25 de mayo, advierte de que la UE "es el corazón del capitalismo".

Subraya que desde el espacio europeo se ha mirado "hacia otro lado durante la vulneración y regresión de derechos del Estado español, ante la militarización y ante el racismo institucional".

La UE demostró el 1 y el 3 de octubre de 2017 "que miraba hacia otro lado cuando el Estado vulneraba derechos civiles y políticos" en Catalunya, plantea el documento.

Además, recuerda que no ha dado apoyo al derecho de autodeterminación de los catalanes ni ha "reconocido ni a los presos políticos ni a los exiliados", y advierte de la opacidad y falta de margen de actuación del Europarlamento.

Este mismo documento prioriza la agenda municipalista de la CUP como el "bastión de la resistencia" y avisa de que dedicar tiempo a unas elecciones europeas sería abandonar el proyecto municipalista --especialmente teniendo en cuenta que las elecciones municipales se celebran el mismo día que las europeas---.

Subraya que, pese a que la UE no sea la opción de la CUP, la organización tiene que continuar, "internacionalizando el conflicto y tejiendo alianzas con los que prioricen echar al fascismo y el racismo de Europa, fuera del encorsetamiento de la institución".

CONSEJO SIN NOMBRES

Las mismas fuentes recuerdan que en la reunión de este sábado no se abordarán nombres de candidatos porque todavía no se ha decidido si se concurre o no a los comicios.

En caso de que se llegara a decidir que la CUP tiene encaje en la UE, "primero se definiría el proyecto que debe tener y, más tarde, se escogería --en un proceso abierto a las bases-- a las personas que deben defenderlo desde una candidatura", por eso, todavía no han abordado nombres concretos.