La CUP quiere una "ola masiva de movilizaciones" y avisa a Puigdemont de que la unidad no la crean los partidos

El diputado de la CUP Carles Riera cree que la aplicación de la república catalana vendrá de la mano de "una ola de movilizaciones masivas" y ha advertido al expresidente Carles Puigdemont de que la unidad en torno al proyecto independentista no vendrá de la mano de nuevos partidos ni plataformas.

"La unidad no la encontraremos a través de la negociación de partidos. La unidad no la encontraremos creando nuevos partidos, nuevas plataformas políticas o nuevas plataformas electorales; la unidad y los nuevos marcos donde se produzca esta unidad viene dada por el conflicto y la movilización", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Lo ha dicho en referencia al nuevo proyecto político de Puigdemont, la Crida Nacional per la República, una plataforma que considera que solo tiene sentido si se pone al servicio de la movilización social que debe marcar la agenda de los políticos como hizo el 1-O y en la 'paro de país' del 3 de octubre.

"Todo lo que sea caudillismo sin más, o recomposición de siglas, probablemente, es un tanto ineficiente" ha advertido el diputado 'cupaire', que incide en que todas las herramientas de los partidos se pongan al servicio del liderazgo del movimiento social, de la ruptura democrática con el Estado y de la construcción real de la república.

Riera ha hecho un análisis de la situación de los partidos englobados en espacio independentista y advierte de una "disputa por la hegemonía entre ERC y lo que representa JxCat, y dentro de JxCat".

"Seguramente, esta propuesta de la Crida obedece a estas disputas internas tanto entre el PDeCAT y JxCat, como a las disputas entre este espacio y ERC, y a la necesaria recomposición que todo el movimiento tiene que tener", ha razonado

Ante los últimos acontecimientos entre los socios de Govern y en la Assemblea Nacional del PDeCAT ha zanjado: "Es lamentable y triste ver a partidos políticos que lo que hacen es pelearse para ver quién tiene un trozo más grande de control de la miserable autonomía que tenemos".

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Por todo ello, ha avisado de que el Consell de la República que Puigdemont quiere impulsar con su llegada a Waterloo (Bélgica) solo tiene sentido si "hay batalla por la república aquí", en Catalunya.

"Lo que no tiene ningún sentido es autonomismo aquí y simbología en el exterior. No tiene sentido, entre otras cosas porque será contraproducente para el mismo Puigdmeont, porque lo dejará como una figura simbólica sin capacidad real", ha vaticinado

Para el 'cupaire', desplegar todos los instrumentos para la construcción de la república, incluidos los del exterior, tendrá sentido si en Catalunya "hay batalla, lucha, confrontación, desobediencia y unilateralidad, y si no (el Consell per la República) no sirve para nada".

Por eso cree que las formaciones políticas deben acompañar a la sociedad para crear las condiciones y los momentos para crear mayorías en torno al proyecto de república similar al que se produjo el 3 de octubre.