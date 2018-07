La CUP reprocha a Torra que quiera "cerrar por arriba lo que la gente abrió por abajo el 1-O"

En una rueda de prensa en el Parlament, ha criticado que la voluntad de Torra en el encuentro no era la de "respetar lo que el pueblo de Catalunya hizo" en el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que forma parte de la línea de desescalada del conflicto político que la CUP pide mantener de forma democrática y pacífica con el Estado.

Ha advertido de que el derecho a la autodeterminación es colectivo y que la renuncia o no a este derecho no le corresponde a ningún partido ni a ningún gobierno: "Está muy bien que plantee la no renuncia, pero no les corresponde a ellos hacer este ejercicio de renuncia. No estamos en 2010. En 2017 hicimos un referéndum".

