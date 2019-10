La CUP quiere evitar que la resolución del Parlament tape la "falta de liderazgo político"

La CUP ha sostenido este martes que la propuesta de resolución que ha registrado junto a JxCat y ERC en el Parlament no debe servir de "cortina de humo para tapar la falta de acción política del Govern, la falta de liderazgo político institucional y su subordinación y complicidad con el operativo policial" ante protestas por la sentencia del juicio del 1-O.

Fuentes de la CUP han afirmado que el contenido de la propuesta no aborda aquellos aspectos que la formación ve claves en el momento político actual, y han aseverado: "El Govern no sólo no ha estado a la altura, sino que ha ayudado al Estado en la represión policial y judicial que hemos vivido estos días".

Sin embargo, la CUP ha aceptado impulsar esta propuesta con JxCat y ERC porque considera que se requiere un posicionamiento por parte del Parlament ante la "situación de excepcionalidad democrática" que vive Catalunya, según las mismas fuentes.

Además, han criticado que la propuesta del presidente del Govern, Quim Torra, de ejercer la autodeterminación en esta legislatura "ha sido inmediatamente torpedeada por los partidos socios del Govern: JxCat y ERC".

La propuesta de resolución rechaza la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los impulsores del 1-O y reitera la reprobación de la monarquía y la defensa del derecho a la autodeterminación, lo que contradice autos del Tribunal Constitucional (TC), según letrados del Parlament.

La CUP reunió la noche de este lunes a cargos electos de la formación, que acordaron un principio de propuesta basada en la amnistía, la autodeterminación, los derechos fundamentales y los derechos sociales: "Es una cuestión de emergencia ante el vacío del Parlament", dijo la alcaldesa de Berga (Barcelona) y representante de la CUP, Montse Venturós.