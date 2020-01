Caballero acusa a Feijóo de buscar la confrontación con un recurso "nada positivo"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha cuestionado hoy al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como “interlocutor válido” y le ha acusado de buscar una “escalada de confrontación” con la presentación de un recurso judicial por el tema del IVA que para el socialista “no produce nada positivo” para Galicia.Así lo ha trasladado durante una visita realizada al ayuntamiento orensano de Ramirás, después de que Feijóo afirmase que llevaría a los tribunales al Gobierno central para exigir que abone a Galicia la deuda de 200 millones del IVA de diciembre de 2017.“Si Feijóo cree que a través de recursos judiciales consigue algo positivo para Galicia, allá él, pero la responsabilidad le va a llevar a no ser interlocutor válido para defender a Galicia”, ha esgrimido Caballero, quien ha reprochado que Feijóo busque “todo tipo tipo de excusas” y “responsables externos” para “no dar cuenta de lo que él no ha hecho” por Galicia.Así, ha defendido que las cuentas “se actualizaron tal y como dijimos los socialistas gallegos” frente “a las mentiras” de un Feijóo que, ha asegurado, “no está a la altura de lo que Galicia necesita”.Para el líder de los socialistas gallegos, los recursos judiciales no van a solucionar el problema del IVA por lo que lo ha emplazado a “buscar mecanismos de forma multilateral" que permitan abordar el nuevo modelo de financiación y buscar una solución a un problema “que no es un problema gallego" o que afecte "exclusivamente a Galicia”.En esta línea, ha cuestionado que la Xunta siga la misma línea política “que abrió el PP y VOX” en Madrid de acudir a la vía judicial generando “una línea de confrontación que no produce nada positivo” con “mentiras” y un discurso "falaz" para el que augura “un recorrido corto”.Frente al movimiento de la Xunta, ha reivindicado que el PSdeG es “la única garantía” para impulsar un nuevo modelo de financiación, algo que pasa porque Galicia tenga un presidente progresista que “encarrile todos los asuntos de financiación autonómica”.“Si Feijóo cree que los gallegos necesitamos un presidente que lo fía todo a presentar recursos judiciales está muy errado, lo que necesitamos es un presidente que defienda a los gallegos de forma leal, por la vía política"; ha insistido.Caballero ha cuestionado que Feijóo busque la vía de la confrontación y plantee "una especie de España nos roba" que "no nos lleva a algún lugar" y ha augurado "un recorrido corto que va a rematar con su fin al frente de la Xunta”.Preguntado por el posicionamiento de los diferentes partidos políticos en este tema, ha cuestionado el interés de algunos en querer “tensar y mantener discurso que les sirva para salir a flote” en fecha preelectoral.Por último, ha recordado que el problema del IVA “fue generado por (Cristóbal) Montoro y el PP” y ha cuestionado que Feijóo pretenda llevar a la vía judicial los 200 millones con un “discurso falaz” después de permitir “que Rajoy tangara 2.300 millones" de Presupuestos Generales a Galicia -en alusión a lo que se dejó de invertir en Galicia según el PSOE- y que "permitió que se retrasasen las obras del AVE”, ha concluido.