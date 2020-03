Caballero afea a Feijóo que sopese retrasar el 5A sin hablar con los partidos

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha afeado este miércoles al presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que anunciase súbitamente que sería prudente sopesar un aplazamiento de las elecciones fijadas para el próximo 5 de abril.

En un acto con alcaldes en Redondela (Pontevedra) ha recriminado al máximo mandatario autonómico que la pasada tarde noche lanzase tal anuncio a los medios tras una reunión de seguimiento de la enfermedad sin haber tratado este aspecto previamente con el resto de grupos, y principalmente con el suyo, por liderar la oposición.

Por tales motivos, ha compartido con la prensa Caballero que le ha escrito una carta a Feijóo en la que le pide saber el escenario en el que se está, pues en Galicia la afección todavía se encuentra en niveles inferiores a los registrados en otras comunidades, y le reprocha que diga algo de tal calado sin trasladarlo al resto, "sin dialogar" en suma.

Así, Caballero pide a Feijóo esa comunicación y exige que no se generen escenarios "de tensión y miedo" cuando lo que ha de imperar es tanto la prudencia como el criterio de los técnicos, aparte de las recomendaciones tales como evitar los escenarios de potencial contagio masivo.

"Nosotros queremos trasladar con total claridad que la salud de la ciudadanía gallega es lo primero y que hay que evitar cualquier escenario de riesgo o de contagio masivo y por lo tanto estamos en disposición de cooperar con el gobierno de la Xunta" en todo ello, ha puntualizado.

"No queremos caer en alarmismos", ha agregado, pero "no minusvaloramos" el escenario actual, y esto no es incompatible, ha explicitado el dirigente socialista.

Sobre la precampaña y la propia carrera hacia las urnas, ha indicado que en su caso han descartado un acto que tenían previsto en la Comunidad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el aforo, y que optan por otros como el de esta jornada de dimensión reducida.

Ha exigido finalmente una y otra vez a Feijóo que no siga con declaraciones a su juicio "inadecuadas" y que no ande "lanzando rumores" en un país que en el pasado mantuvo sus citas electorales entre amenazas terroristas de ETA o cuando ocurrió el "atentado terrible" del 11M, con la explosión de diez bombas en cuatro trenes de cercanías, arrojando un saldo de 193 muertos y 1.857 heridos.