Cabanes avisa de que si se mantiene el actual modelo presidencialista el PP "nunca" será "fuerte" y "desaparecerá"

El precandidato popular Elio Cabanes ha avisado de que si el Partido Popular continúa en el actual modelo "presidencialista" está abocado al "fracaso", y ha advertido a los demás aspirantes de que "así no van a conseguir un PP fuerte nunca". Frente a esta posición, ha afirmado que su candidatura apuesta por "que se escuche la voz del afiliado y del militante de base".

Lo ha manifestado en declaraciones a los medios este viernes en Vigo, antes de mantener un encuentro con afiliados, donde ha remarcado que el afiliado y el militante de base actualmente se siente "descontento". "Sentimos que no se nos ha oído y que no somos parte de la estructura, solo se nos recuerda cada cuatro años, cuando estamos cerca de unas elecciones", ha censurado.

Ante ello, ha hecho hincapié en que "son nuevos tiempos" y el Partido Popular tiene que estar "preparado para ello" y para apostar por la militancia de base. "Si ahora no se lleva a cabo, será dentro de 10 años. Los partidos que no funcionen así, desaparecerán", ha augurado.

En este marco, ha recordado que en su programa se incluyen propuestas para que los congresos, que hoy en día "se realizan de arriba a abajo" se hagan del revés (primero locales, luego provinciales, después regionales y finalmente el nacional). Además, apuesta por la limitación de mandatos y de acumulación de cargos, y por dar asistencia jurídica y de prensa a los cargos electos.

En este contexto, ha reconocido que le "perjudica que no pueda votar más gente". "Si los simpatizantes pudieran votar tendría muchísimas más posibilidades. No, sería la candidatura con más posibilidades de todas, porque hay un descontento general dentro del partido y cómo se ha trabajado en él", ha apostillado.

Pese a esto, ha incidido en que su candidatura tiene "posibilidades" de salir elegida porque hay gente "con ganas de que este partido cambie", y su propuesta "es la única opción de cambio real en este partido". "Mi voto es un voto útil, no solo como candidato a presidir el partido, sino también como crítica a la gestión que se ha realizado en el partido", ha sellado.

UNIR FUERZAS

En lo relativo a las acusaciones cruzadas que se están dando en este proceso de primarias, Cabanes ha considerado que los demás candidatos "se ponen muy nerviosos porque su vida es ser político y es una losa que llevan todos, porque ven que si no ganan este proceso no van a estar dentro del organigrama de las otras candidaturas".

"No es mi caso, no soy político de profesión, estoy aquí por transmitir el mensaje de las bases", ha recalcado, a colación de lo que ha indicado que, en todo caso, espera que al término de este proceso se "aúnen fuerzas" y no quede "nadie fuera". "Que sepan llevar este proceso, que unan al partido y no se resquebraje más de lo que está", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que su candidatura "es de unión" y él "uniría al resto de candidaturas que quisieran participar en el proyecto". Un ámbito en el que, no obstante, ha aclarado que actualmente no valora aliarse o unirse a alguna otra candidatura. "No, pero si se quiere aliar alguno conmigo y cree en mi proyecto le dejo que se alíe", ha matizado.

En cualquier caso, ha previsto que hasta el día 5 no habrá movimientos hacia la unión, y él mismo, aunque estará "con el presidente que gane el congreso", hasta el día 21 no va a apoyar "a ninguno" porque su proyecto "no tiene nada que ver" con el del resto. "No los veo muy dispuestos a dar el poder a la gente de base y no dominarlo desde la cúpula del partido", ha espetado.

IMPUESTO AL GASOIL

Finalmente, se ha referido a la posible subida de los impuestos al diésel que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha advertido que esta medida "va a producir un encarecimiento del gasoil y del IPC" que hará que España sea "menos competitiva respecto al resto de países de --su-- entorno" y que su balanza de pago "se vea disminuida".

Además, ha sostenido que traerá "grandes problemas en el sector de transportes" y posiblemente derive en "huelgas". "Lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez --son-- medidas que van a dejar una España muy deteriorada para dentro de dos años, cuando esperemos que vuelva a gobernar el PP", ha concluido.