Calvet pide primarias en JxCat para elegir candidato a las catalanas y asegura que se presentará

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha reclamado un proceso de primarias en JxCat para elegir al candidato a las próximas elecciones en Cataluña y ha asegurado que él se presentará: "Sería bueno que JxCat pudiera designar a candidatos por primarias. Cuando toque yo estaré a la disposición de JxCat".

En una entrevista este miércoles en Ràdio 4 recogida por Europa Press, Calvet ha sostenido que no está en política solo para gestionar "las cositas del día a día, sino para pensar en grande" y ha defendido un proceso transparente a través de unas primarias.

También ha explicado que antes de este proceso se debe ordenar el espacio de JxCat, una tarea que ha quedado interrumpida por la pandemia y que "en las próximas semanas se verá".

Ha asegurado que lo que dicen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el actual presidente, Quim Torra, "es muy importante" y expresan la orientación de JxCat, pero ha reiterado que debe haber unos mecanismos para votar programas y escoger listas, que es, según él, compatible con esa orientación de Torra y Puigdemont.

Preguntado por si el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, podría ser el candidato elegido por Puigdemont, Calvet ha respondido que primero se debe ordenar el espacio de JxCat y que haya espacios de debate y primarias: "Aún no estamos aquí".

"Cuando toquen elecciones, que desde mi punto de vista no es ahora, JxCat tendrá que tener estos mecanismos para continuar siendo útiles al país", y ha añadido que la gente ahora no está pidiendo elecciones sino soluciones a la crisis provocada por el coronavirus.

Sobre las relaciones en el Govern entre JxCat y ERC, Calvet ha destacado que tiene "muy buenas relaciones" con los republicanos que están en el Ejecutivo catalán, con quienes ha trabajado codo con codo en la gestión de la pandemia, en sus palabras.

AGENDA VERDE

El conseller ha defendido que la reactivación económica tras la crisis provocada por el Covid-19 debería de estar "conectada con la agenda verde", también ha alertado de que en un mes ha habido tantos residuos sanitarios como en medio año, y que se sancionará a quien tire mascarillas al suelo.

"Si se coge in situ una persona tirando residuos sanitarios al suelo, se impondrá la misma sanción que se aplica al tirar basura cuando no toca o al no recoger los excrementos del perro", tras lo que ha llamado a la responsabilidad ciudadana y ha pedido que estos residuos se reciclen, en el contenedor gris.

Ha celebrado que el confinamiento haya permitido la reactivación de entornos naturales y una mejora de la calidad del aire, ya que se han rebajado las emisiones de óxido de nitrógeno "entre un 70 y un 80%".

AGENCIA DEL PATRIMONIO NATURAL

Sobre la creación de la Agencia de Patrimonio Natural, que se aprobará en el Parlament con el apoyo de JxCat, ERC, PSC y comuns, Calvet ha destacado que "está pensada en positivo" y que tiene el objetivo de proteger la biodiversidad y hacerlo de manera compatible con la actividad humana.

La creación de esta agencia, que sustituirá a una dirección general del departamento, ha provocado la protesta este martes de un centenar de representantes del mundo rural, entre alcaldes y propietarios de tierras y bosques, en contra de su aprobación, porque consideran que se ha planteado sin consenso con el territorio.

Calvet ha pedido hacer autocrítica por parte del Govern, grupos parlamentarios y ayuntamientos, porque cree que "en la tramitación parlamentaria no ha habido suficiente información", y ha achacado las protestas a una demanda de mayor atención por parte del mundo rural.

"Quiero tranquilizar a los alcaldes y alcaldesas. La agencia viene a ayudar, a sustituir a una dirección general, y no tocará competencias de Agricultura ni de ayuntamientos", ha subrayado Calvet, que se ha comprometido a redactar unos estatutos de este organismos muy participados por el mundo rural.

El conseller ha asegurado que "se equivocan" quienes piensen que la actividad agrícola y los valores ambientales están enfrentados, y ha apostado por incorporar estos valores, ya que, para él, contraponerlos es un error.