Calviño y Montero defienden la candidatura de Pepu Hernández: está acostumbrado a competir y tiene liderazgo

Según Calviño, "entre otras muchas cualidades está acostumbrado a competir y ganar, así que es un candidato óptimo en este tipo de elecciones". Montero, por su parte, ha defendido que Pepu Hernández es una persona que "de forma sobrada ha demostrado su capacidad de liderazgo ni mas ni menos que con la selección".

"Es una persona que siempre hace equipo y que creo que tiene las mejores condiciones para encabezar un proyecto que presenta una alternativa a la gestión que se está haciendo en Madrid", ha recalcado.

La titular de Hacienda imagina que habrá primarias para elegir al candidato al ayuntamiento de la capital ya que hay "otros candidatos que ya se han expresado". En este sentido, ha defendido que el PSOE lleva puesta internamente la democracia y por lo tanto, se darán todas las garantías democráticas en el proceso.

También ha justificado el hecho de que el PSOE haya vuelto a fichar a alguien de fuera del partido alegando que son una "organización moderna que tiene que ser capaz de encontrar referentes mas allá de los muchos" que asegura que ya tienen.

Montero cree que el PSOE tiene que tener la capacidad de abrirse a la sociedad y ha dado la bienvenida a todo el que quiera defender el proyecto socialista tenga o no carnet del partido. No obstante, no ha respondido si Pepu Hernández tendría que quedarse en la oposición en caso de no llegar a ser alcalde de Madrid, alegando que es anticipar cuestiones del día de después.

"Lo importante es que haya dado el sí y haya decidido sumarse a un proyecto que es ilusionante", ha remachado.