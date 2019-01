Calviño cree que lo mejor para la economía española sería aprobar los PGE y seguir la legislatura

Según ha defendido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, lo mejor para la economía española es la "estabilidad" y "predictibilidad". "He apostado desde el principio desde esta perspectiva. Lo mejor es que salgan los Presupuestos y no tengamos incertidumbre económica", ha señalado Calviño.

Tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dijo en una entrevista que si no se aprobaban los Presupuestos habría elecciones este año, la titular de Economía ha subrayado que la "ambición" como Gobierno es terminar la legislatura y ha recordado que convocar elecciones es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El presidente es quien decidirá cuándo tenemos que ir a elecciones", ha reiterado, tras añadir que Sánchez "lo ha dicho claramente". "Si no hay Presupuestos se acercará el final de la legislatura", ha resumido.

Preguntada por el apoyo a las cuentas por parte de los partidos independentistas, Calviño ha asegurado que "los Presupuestos son buenos para toda España" y que estas formaciones tendrán que "explicar" a sus electores la decisión de no apoyar los Presupuestos.

PIDE A LOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS QUE "SEPAREN" LOS TEMAS

Así, la ministra socialista ha asegurado que el Gobierno ha sido claro desde un principio y ha recordado que "hay que separar las cosas". "Una cosa es la presupuestaria y otra una situación en la que el Gobierno no puede influir", ha dicho en referencia a las exigencias que demandan los partidos independentistas a cambio de su apoyo.

Igualmente, Calviño ha recordado que una negociación es un proceso largo y habrá que esperar al posicionamiento de los partidos en las próximas semanas. "He vivido a lo largo de mi vida muchas negociaciones y en ninguna de ellas me he encontrado gente que me diga que sí a la primera", ha zanjado.