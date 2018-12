Calviño dice que no es "positiva" la entrada de VOX en el Parlamento andaluz

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, consideró hoy que no es "positiva" la entrada del ultraderechista VOX en el Parlamento andaluz y aseguró que el PSOE "tiene la responsabilidad" de intentar lograr los apoyos necesarios para formar Gobierno en Andalucía tras los resultados electorales.

"La introducción y el crecimiento de partidos que tienen una ideología que quizá no sea totalmente compatible o que esté incluso fuera de los valores principales de nuestra Constitución no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. La valoración no es positiva, se trata de un factor con el que tendremos que trabajar de ahora en adelante", afirmó en Bruselas.

Preguntada a su llegada a la reunión de titulares económicos de la eurozona de este lunes por si el apoyo de partidos independentistas en la moción de censura para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez ha podido "pasar factura" al Ejecutivo central, señaló que sería "muy arriesgado estimar cuáles han sido las causas que pueden haber llevado a ese resultado electoral".

"Yo creo que no ha habido tiempo. Yo no soy, además, la persona adecuada para hacer ese análisis hoy", apuntó.

En cualquier caso, consideró que corresponde al PSOE intentar formar Gobierno en la región.

"Entiendo que el PSOE, el partido más votado, tiene la responsabilidad de tratar de lograr los apoyos necesarios para gobernar en la comunidad autónoma", comentó la ministra tras ser preguntada por si el resultado de los comicios autonómicos obliga a adelantar las elecciones generales o el Gobierno sigue pensando en presentar los presupuestos para 2019 en el Congreso.

Si bien el PSOE ganó las elecciones andaluzas del domingo, los 33 escaños obtenidos suponen el peor resultado logrado durante la democracia y no le garantizan mantener el Gobierno autonómico, mientras que la extrema derecha de VOX entró en la cámara regional con doce asientos.

Calviño añadió que el proyecto del Ejecutivo español es "proeuropeo, de defensa de la Constitución, de defensa de los valores fundamentales"

"Ese es el contexto en el que vamos a seguir desarrollando nuestra función y no cambia para nada la hoja de ruta de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que combine disciplina presupuestaria con las políticas sociales tendentes a reducir la desigualdad en nuestro país", aseguró.

La ministra de Economía reiteró que el plan presupuestario del Gobierno "está dentro de los márgenes de flexibilidad" que dejan las normas comunitarias recogidas en el Pacto de Estabilidad, después de que la Comisión Europea emitiese una opinión que considera que el borrador conlleva el riesgo de incumplir estas reglas por no acometer el ajuste estructural requerido.

"Es normal en esta fase que haya discrepancias o distintas evaluaciones o estimaciones sobre cuál va a ser el resultado efectivo de las medidas que nosotros queremos poner en marcha", dijo Calviño.

La Comisión Europea consideró que el presupuesto español conlleva riesgo de incumplimiento porque, según sus previsiones, no garantiza el ajuste estructural del 0,65 % del PIB exigido y tampoco el esfuerzo del 0,4 % del PIB que prevé el Gobierno. Según sus cálculos, el balance estructural "permanecerá sin cambios".

Esto se debe a que la Comisión estima que la recaudación será menor y los gastos mayores de lo que prevé el Gobierno.

El Eurogrupo debatirá hoy las opiniones del Ejecutivo comunitario sobre los planes presupuestarios de los Estados miembros.