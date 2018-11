Calviño ve "prematuro" valorar una posible prórroga del presupuesto

La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo hoy que es "prematuro" valorar una posible prórroga de las cuentas porque el Gobierno está centrado en conseguir los apoyos para sacar adelante su plan presupuestario para 2019.

"Me parece totalmente prematuro hacer una valoración sobre el plan B porque nuestra energía, atención y nuestro foco están puestos sobre el plan A, que es sacar adelante estos presupuestos que creemos que son los buenos para España", dijo Calviño al término de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Añadió que le parece "sorprendente" que haya grupos políticos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre la base de esta propuesta.

Preguntada sobre si, en caso de no lograr los apoyos parlamentarios necesarios, el Gobierno optaría por una prórroga de las actuales cuentas del PP o por convocar elecciones, la ministra dijo que no es el momento de tomar otra decisión que no sea la de buscar apoyos a su presupuesto.

"Nosotros estamos trabajando en el plan A. Está claro que existen distintas opciones si ese plan A no se cumple, pero no estamos ahí, estamos en la fase de negociación, de construir consensos. Esa es la fase en la que estamos, no estamos en el momento de tomar otra decisión", afirmó.

Recalcó que no ha "entrado a valorar" la posibilidad de una prórroga de las cuentas, sino que se ha limitado a señalar que esa opción está prevista en el ordenamiento jurídico español.

En este sentido, preguntada en rueda de prensa, Calviño ha negado que haya discrepancias entre sus declaraciones y las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que ambas han dicho que el Gobierno trabaja para lograr apoyo a las cuentas.

Montero ha negado hoy que se vayan a prorrogar los presupuestos y ha asegurado que trabaja "intensamente" para sacar adelante las cuentas, a lo que ha añadido que ahora mismo está "en negociaciones con alguna formación política" para, a partir de ahí, buscar el apoyo de otras.