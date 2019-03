Calviño apoya revisar las normas europeas de competencia, pero siempre que no se "debiliten"

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), preguntada por la propuesta de París y Berlín para que los países europeos tengan la última palabra, y no la Comisión Europea, a la hora de autorizar o vetar ciertas fusiones.

Esta iniciativa de Francia y Alemania surgió después de que Bruselas prohibiese la fusión entre Siemens y Alstom, lo que provocó importantes críticas por parte de las autoridades francesas y alemanas.

A juicio de Calviño, la política europea de competencia "supone una de las salvaguardias más importantes" para las empresas españolas "en un entorno de competencia correcta" con respecto a otras sociedades que operan desde otros Estados miembros.

"Por eso me parece que se trata siempre de algo positivo cuando se trata de reforzar esta política de Competencia. Me consta que la Comisión está constantemente reflexionando y tratando de ver cómo se puede mejorar esta política y me parece que es un proceso deseable el de reflexión, siempre y cuando lleve a un refuerzo de esta política y no, por supuesto, a un debilitamiento de la misma", ha defendido.

"Me parece que lo que tenemos que ver es cuáles son las normas aplicables, si hay que revisar esas normas para tener en cuenta los cambios que se están produciendo en el escenario internacional, pero no cambios que puedan suponer un debilitamiento de esta política, que hasta ahora ha venido siendo ejecutada de manera ejemplar por parte de la Comisión", ha insistido.