Calvo, sobre el último CIS: "Trabajamos con principios, no con encuestas"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo no está "preocupado" por los datos del último barómetro del CIS, sino "ocupado gobernando" y trabaja y decide "con principios, no con encuestas".

En declaraciones tras presidir la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), ha respondido de esta manera al ser preguntada por el CIS de septiembre, que muestra una estimación del voto al PSOE del 34,2 por ciento, aunque cae 3,5 puntos en voto directo, hasta el 27 por ciento de los apoyos.

Calvo ha insistido en que lo importante es tener "un Gobierno pronto, progresista y suficientemente coordinado" para responder a los retos del país, como el "brexit".

"Por eso trabajamos y decidimos con principios, no con encuestas, y no solamente no estamos preocupados sino que lo que estamos es ocupados gobernando y explicando", ha señalado.

Ha destacado que son un Gobierno en funciones, pero que aún así están respondiendo "a todas y cada una de la circunstancias cotidianas" del país y adoptando decisiones "sobre principios políticos".

Además, ha puesto en valor las decisiones adoptadas para afrontar los retos de España, como la salida del Reino Unido de la UE, y ha insistido en que están centrados en afrontar este tipo de crisis con la "comprensión" de su electorado y "ocupados en seguir explicándolo para afrontar estas elecciones y por nada más".