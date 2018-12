Calvo acusa a Ciudadanos de "provocar constantemente" con sus críticas sobre Cataluña

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melisa Rodríguez ha reiterado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, a lo que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha replicado instando a la formación naranja a respetar la autonomía de esta comunidad y a dejar de "provocar constantemente".

En la sesión de control al Gobierno, Rodríguez ha preguntado a Calvo cómo piensa coordinar al Gobierno de cara al Consejo de Ministros del próximo viernes, que se celebrará en Barcelona, y la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad le ha contestado que lo hará "como todas las semanas".

La diputada de Ciudadanos ha afirmado que su grupo piensa que el Gobierno puede celebrar el Consejo de Ministros "en cualquier parte de España", pero le ha afeado que cuando la plataforma de Cs, España Ciudadana, hizo un acto político el pasado noviembre en Alsasua (Navarra), desde el PSOE dijeran que era una "provocación". "Lo que se reúne en Barcelona es el Consejo de Ministros, que es diferente de otro tipo de convocatorias políticas en cualquier lugar de España", ha aclarado Calvo.

A su juicio, si Ciudadanos defendiera tanto como dice "a este país, la Constitución y la legalidad", debería "estar detrás de la normalidad" de que ese encuentro se celebre en Barcelona, y no "provocando constantemente".

Cs NO VE "NORMALIDAD" EN CATALUÑA

Rodríguez ha criticado que el Gobierno sostenga que con la Generalitat de Cataluña "hay normalidad institucional". "Usted esta semana va corriendo a mendigar una reunión con un presidente autonómico", Quim Torra, que "desprecia y humilla a gran parte de los españoles y de los catalanes solamente para una foto, para fingir esa normalidad que no existe", ha manifestado.

Además, la portavoz adjunta de Cs ha indicado que no puede haber "normalidad" si el Gobierno "no confía en los Mossos d'Esquadra" para mantener la seguridad el próximo viernes en la capital catalana y envía por ello un refuerzo de 9.000 agentes. Entonces "¿tienen que confiar el resto de los catalanes en los Mossos", ha planteado.

Tras subrayar que el diálogo por el que apuesta el Ejecutivo del PSOE es solo "con una minoría de catalanes", porque a los no independentistas "los han abandonado", Rodríguez le ha exhortado a "no mirar a otro lado". "Activen el 155, coordínense de una vez por todas y convoquen elecciones si creen que no son capaces", ha agregado.

La vicepresidenta ha pedido a la diputada que se lea el artículo 2 de la Constitución, que habla de "la indisoluble unidad de la Nación española", pero también reconoce "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran", un derecho para el que ha pedido "respeto absoluto".