Calvo defiende reformar el Código Penal para "acompasar comportamientos democráticos" a tipos más adecuados

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal y revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición para "acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales" que se ajusten mejor al derecho comparado europeo.

"Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos (...) Nosotros como partido político siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió que sonaban extraños", ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Calvo se refería así a la decisión de la justicia alemana que rechazó entregar a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont tal y como reclamaba el juez Pablo Llarena.

La vicepresidenta también ha recordado que el Gobierno de Sánchez surgido de la moción de censura, a través de la Abogacía del Estado, ya advirtió en el proceso judicial que juzgó a los líderes del 'procés', "lo que luego resultó ser en la sentencia del 14 de octubre, que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país", en alusión a que la primera sentencia del 'procés' condenó por sedición y no por rebelión como pedía la Fiscalía a los dirigentes independentistas.

TRABAJANDO YA EN LA REFORMA

Calvo también ha avanzado que ya están "armando el proyecto de reforma" del Código Penal que llevarán al Congreso de los Diputados y que abordará la revisión de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales.

La 'número dos' del Ejecutivo ha desvinculado la revisión del Código Penal con la mesa de diálogo político para una solución en Cataluña que el PSOE pactó con ERC en el acuerdo de investidura y que está pendiente de la entrevista entre el presidente, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, para constituirse.

"Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente de las Comunidades Autónomas. No forma parte de ese escenario", ha asegurado Calvo.

La vicepresidenta ha justificado la necesidad de revisar los delitos de rebelión y secesión en que estos tipos penales "no están a la altura del derecho comparado en Europa" como han demostrado las distintas decisiones judiciales fuera de nuestro país que no han ido en línea de lo que pedía la justicia española en relación con el 'procés'.

Preguntada por la posibilidad de que si se suaviza el delito de sedición, esto beneficie al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados porque su pena tendría que rebajarse para ajustarse al nuevo tipo penal, Calvo ha sostenido que "no es el Gobierno quien aplica los efectos" de la eventual reforma del Código Penal y ha incidido en que desde Europa la justicia ha mandado "mensajes de que hay que actualizar algo" en el Código Penal español.

También ha reivindicado que "no hay otro camino" para afrontar la situación en Cataluña "que no sea sentarse" con el independentismo para decirle que no cabe más salida que una que esté dentro del marco constitucional.

Tras recordar que el PSOE se situó al lado de la defensa de la Constitución cuando el independentismo rompió el marco legal, ha garantizado que el actual Gobierno no va a jugar con la "política de leña al fuego para sacar rendimiento electoral" como en su opinión sí hizo el PP.