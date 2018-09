Calvo aboga por cambiar la Constitución para reforzar los derechos sociales

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha abogado hoy por cambiar la Constitución para reforzar los derechos sociales, especialmente la igualdad entre hombres y mujeres, en un encuentro con los líderes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, y el dirigente de Podemos Rafael Mayoral.

Calvo, Casado, Rivera y Mayoral se han reunido en Cádiz para mantener un diálogo sobre el 40 aniversario de la Constitución con posiciones contrastadas sobre la necesidad o no de reformarla, aunque con la convicción de que sin un acuerdo entre ellos no será posible transformarla.

El diálogo, organizado por la Cadena Ser y El País y moderado por la periodista Pepa Bueno, se ha celebrado en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, el emblemático espacio en el que se redactó y promulgó la Constitución de 1812, la primera carta magna liberal española que reconoció derechos como la soberanía nacional o la división de poderes.

En ese espacio, cada uno de los representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios han dialogado sobre sus distintas visiones de las necesidades de la actual Constitución española.

"Yo querría que hubiera madres de la Constitución", ha señalado Carmen Calvo, que ha iniciado su intervención señalando que los asesinatos de mujeres y niñas ocurridos en las últimas 48 horas hacen pensar que, pese a los logros de la Constitución de 1978, no hay que "bajar la guardia porque hay muchas cosas que ajustar" para salvaguardar la "dignidad de nuestro modelo democrático".

"Tenemos derechos, expectativas y oportunidades específicas y que querríamos ver constitucionalizadas para que no bailen en una legislatura u otra según quien gobierne", ha apuntado.

Para Carmen Calvo el consenso que se alcanzó hace 40 años, tras una guerra civil y una dictadura, "no tiene que ver con el que podamos alcanzar ahora".

Aún así, la vicepresidenta cree que los políticos están "muy equivocados" si esperan a que sean los ciudadanos "los que abran el debate" de reformar la Constitución, algo necesario para, por ejemplo, ha dicho, cambiar cosas como el sistema de aforamientos.

"La Constitución puede recibir un impulso de ética política que los ciudadanos están esperando", ha subrayado la vicepresidenta, tras señalar que los partidos no deben tener "miedo" a cambiarla.

Para el líder del PP, sin embargo, ahora "no hay mimbres" para que una reforma de la Constitución dé "un mejor resultado" que la actual.

En su opinión, España "no está para bromas ni para reformas estériles" y no hay necesidad de cambiar la Constitución porque la actual "es suficientemente permeable y flexible" para que "legislando se pueda desarrollar" los aspectos que se necesiten.

"La Constitución no es el problema, es una base, un punto de partida y no hay nada urgente que sea sustantivo para una modificación" que, en su opinión, podría llevar a "derivadas que no son buenas".

Casado ha sostenido que esta postura no es "inmovilismo sino pragmatismo" porque "no hay motivos para una apertura en canal de la Carta Magna" cuando "hay quien puede pensar que tiene derecho a la autodeterminación o que los españoles no son iguales" o el debate puede llevar a que "la nación salga de una forma irreconocible".

Para el líder de Ciudadanos, "hay que ser reformistas y valientes" a la hora de ver el futuro de la Constitución de 1978 con "esperanza" en vez de con "miedo".

Rivera ha dicho que los partidos pueden encontrar algunos puntos de consenso con aspectos que mejorar y dejar "a un lado" el miedo al separatismo porque "PSOE, PP y nosotros nunca defenderemos la autodeterminación".

Esa reforma constitucional no podría ser "para encajar a los nacionalistas porque no podemos desencajar España", que es, ha afirmado, un "país diverso como ninguno pero que tiene que estar unido".

El diputado de Podemos ha puesto el acento en que, si depende de su partido, "nunca va a haber una reforma" de la Constitución "sin que la gente participe" y vote, muy al contrario de lo que ocurrió cuando PP y PSOE acordaron la reforma para priorizar el pago de la deuda.