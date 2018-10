Calvo ve a Cs desubicado: "Han perdido el pie desde la moción de censura"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado hoy a Ciudadanos haber "perdido el pie desde la moción de censura" contra el PP y haberse quedado "desubicado" sin saber "cuál es su sitio" tras sostener a un Gobierno "lleno de corrupción".

"No se enteraron el día de la moción censura que se estaba derribando a un Gobierno que estaba soportando una situación tremenda de corrupción con su connivencia y con su voto ese mismo día contra el nuevo tiempo que se abría, donde no se han sabido ubicar y ahora no saben resolverlo", ha respondido Calvo a la diputada de Cs Melisa Rodríguez en la sesión de control en el Congreso.

Rodríguez, que preguntaba a la vicepresidenta por "los efectos de la falta de coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno", ha puesto como ejemplo la actualización del sistema de financiación autonómica.

"Estamos tan coordinados que desde el primer minuto dijimos que en esta legislatura no habría posibilidad de sacar adelante un modelo de financiación autonómica, fíjese usted, casi la perfección", ha dicho Calvo, que ha defendido que la coordinación del Ejecutivo se ve "en los hechos, en el BOE y en los planes políticos".

Según la vicepresidenta, a Cs no le preocupa la coordinación del Gobierno: "Han perdido el pie desde la moción de censura porque han sostenido a un Gobierno lleno de corrupción y porque ahora no saben cuál es su sitio. Ese es el problema que tienen", ha enfatizado.

La diputada de Cs, por su parte, ha insistido en reprochar a Calvo que el jefe del Ejecutivo corrigiera a su ministra de Hacienda al anunciar que "no iba a haber tiempo" de actualizar el sistema de financiación autonómica, pendiente de renovación desde 2013, lo que achacaron en el partido de Rivera al compromiso de Sánchez de convocar elecciones.

"Ahora que sabemos que el señor Sánchez va a estar hasta 2832 atrincherado en Moncloa, digo yo que algo de tiempo va a haber, porque si hay tiempo de irse a festivales en aviones oficiales sin ponerlo en agenda, si hay tiempo de dar vueltas, creo que para algo que rige en la Constitución, que es el principio de igualdad, para eso tiene que haber tiempo de sobra", ha añadido.

Para la diputada de Cs, el Gobierno también tiene un problema de "gestión de los egos y de soberbia" y ha criticado que el Ejecutivo sí se ponga de acuerdo con el PP "para el cuponazo vasco y el cuponazo eléctrico" y para "dar privilegios a unas comunidades sobre otras".

Rodríguez ha asegurado a la vicepresidenta que para hablar de la actualización del sistema de financiación podrá contar con Cs, "pero para cambiar de opinión, para utilizar la soberbia como arma arrojadiza, para decir que no hay tiempo cuando se quieren quedar aquí para siempre, para eso no hay derecho", ha concluido.

"Una cosa sí que le voy decir: hasta 2832 no vamos a estar ganando las elecciones seguro, porque no vamos a vivir", ha ironizado después la vicepresidenta antes de reiterar que el Ejecutivo desde el principio dejó claro que no habría tiempo de aprobar un nuevo modelo de financiación en esta legislatura ante la proximidad de distintos procesos electorales.