Calvo lamenta el "dislate" de García Egea sobre Barajas y acusa al PP de decir "una cosa y la contraria"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado este martes el "dislate" del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que aseguró que si no se toman medidas en el aeropuerto de Barajas el Ejecutivo va a convertirlo en "un nuevo 8 de marzo".

"Las cosas del combate político en que anda el PP son inentendibles", ha asegurado Calvo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha afeado al 'popular' que compare "una fecha importantísima" para el feminismo con un aeropuerto que cuenta con todas las medidas de prevención.

A su juicio, estas palabras de García Egea forman parte de la "actitud" con la que el PP ha querido afrontar la crisis del coronavirus. "Es inentendible, por decirlo de una forma respetuosa", ha añadido.

En este sentido, Calvo ha recordado al partido que preside Pablo Casado que en el "contexto internacional" España no puede tomar decisiones de forma unilateral. "Solo íbamos solos en el interior de nuestro país. Cuando tenemos que compartir fronteras (...) tenemos que ser recíprocos. Barajas está con las mismas medidas que todos los aeropuertos", ha insistido.

Así, la vicepresidenta ha cargado contra el PP por decir "una cosa y la contraria" y ha lamentado su falta de "madurez política". "Lo que no podemos es decir actívese la economía, abrase para que todo pueda responder a una reactivación económica y por otro lado lo contrario", ha apostillado.

APOYAR LA CANDIDATURA DE CALVIÑO SERÍA "UN INICIO MUY BIEN RECIBIDO"

En este contexto, Calvo ha deseado que la posición de los 'populares' cambien su mensaje, que ha dado entender a "mucha gente moderada que su inmoderación no formaba parte de entender lo que estaba ocurriendo".

"El PP ha errado el tiro. Lo más preocupante ahora es lo que está haciendo en Europa. No está ayudando a su país. Ha pretendido lanzar un mensaje de entrecomillar la democracia y la calidad de la democracia española", ha lamentado.

Calvo ha recordado que, en estos momentos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra inmerso en una "negociación complicada" en torno a los fondos para la reconstrucción, y por eso ha pedido al PP que cambie su actitud.

Ese viraje en sus posiciones podría iniciarse, según la vicepresidenta, si los 'populares' apoyasen la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. "Si la apoyan, sería un inicio muy bien recibido", ha asegurado.

Lo que no puede hacer el partido que lidera Pablo Casado es, según Calvo, apoyarse en "partidos de extrema derecha" y exigir que a España se le impongan "controles particulares" de los fondos europeos. "Nos ha parecido inconcebible, impropio de un partido de derechas", ha apostillado.

INSTA A LA OPOSICIÓN A CEDER Y BAJAR SUS "PROPUESTAS DE MÁXIMOS"

Por otro lado, Calvo ha mostrado su inquietud porque en un "momento tan complicado" los partidos de la oposición "se dediquen a cruzarse el veto entre ellos" y que no "entiendan que" ésta "no es una situación normal".

Por ello, ha pedido a las formaciones que bajen sus "propuestas de máximos" y ha instado a ceder para poder sacar a España "rápido y bien adelante". "A mi no me inquieta que Cs discrepe con ERC o ERC con Cs, si no que no se den cuenta de ésta situación", ha señalado.

Así, Calvo ha indicado que lo importante ahora es que los soberanistas catalanes entiendan que "Cataluña tiene un problema importantísimo" con la pandemia y que Cs utilice sus diez escaños "para ser útiles" y no para "confrontar por confrontar".

La vicepresidenta se ha referido así al hecho de que ERC confirmase este lunes que votará 'no' al decreto del Gobierno sobre la nueva normalidad, y recriminase que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no contase con ellos a la hora de negociar.

"ERC está en una situación de arrancar motores prelectorales. Podemos entender que en esa tesitura haya decisiones que se entiendan en clave electoral, pero cuando llevamos un decreto para aprobar lo hablamos con todo el mundo", ha zanjado la vicepresidenta,