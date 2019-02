Calvo niega que el diálogo con la Generalitat haya fracasado: Se ha normalizado la relación y no han cruzado la ley

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves el diálogo emprendido por el Ejecutivo socialista con la Generalitat de Cataluña, cree que no se puede considerar que haya fracasado porque ha facilitado la "normalización" de las relaciones y que el Govern gobierne para todos en Cataluña. Así, ha alegado que en este tiempo la Generalitat "no ha cruzado ni una sola línea de ilegalidad".

"No es un fracaso que, en ocho meses, el Govern de la Generalitat haya estado cada día normalizando la obligación que tiene de gobernar Cataluña y hacerlo para todos", ha explicado Calvo en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo, con este formato bilateral, ha "revitalizado" un órgano constitucional.

"En ocho meses la Generalitat no ha cruzado ni una sola línea de ilegalidad. Cuando lo ha hecho con las embajadas hemos ido al contencioso administrativo, cuando ha reprobado al jefe del Estado hemos ido al Constitucional", ha indicado la número 'dos' del Gobierno.

"Es lo contrario de un fracaso, ha sido la normalización constante para que afrontaran el principal problema de Cataluña. A esto ha estado ayudando el Gobierno", ha añadido.

En este sentido, ha alegado que el Ejecutivo intenta hacer política en Cataluña, por lo que ha normalizado que se intercambie mensajes de Whatsapp con dirigentes independentistas. "No veo noticia en que hablemos", ha dicho, recalcando que dejó claro que el Gobierno no aceptaría, en un orden del día, el derecho a autodeterminación. "Esa es la noticia", ha zanjado.

Según Calvo, con el independentismo se negocia "un ambiente de posición política que no beneficia a los extremos radicales". Apunta que al soberanismo radical le convienen las propuestas de Pablo Casado de aplicar un 155 "constante" en Cataluña. "En esos extremos quieren moverse unos y otros", ha criticado, añadiendo que el PP y el separatismo "se retroalimentan".

CRÍTICAS INTERNAS SOBRE EL RELATOR SON "OPINIONES PERSONALES"

Preguntada por la polémica que suscitó la figura del relator que aceptó el Ejecutivo para que diera cuenta de la mesa de partidos en Cataluña, Calvo ha negado que esté relacionada con el adelanto electoral.

"Había un rumor constante de qué significa esa figura", ha dicho sobre el hecho de tuviera que ofrecer una rueda de prensa en Moncloa para explicar la figura del relator.

Además, ha quitado hierro a que el relator generara críticas también en el seno del PSOE. Después de que algunos dirigentes históricos como Felipe González y Alfonso Guerra se sumaran a las críticas de líderes territoriales como Emiliano García-Page o Javier Lambán, Calvo las ha enmarcado en "opiniones personales" y las ha atribuido a que el PSOE cuenta con 140 años de historia.

"Eso no forma parte de lo importante. En el PSOE es un clásico que el secretario general es el presidente y la posición del partido y del Gobierno es la misma", ha señalado sobre las críticas internas, que ha apuntado que se vertieron "a título personal". "El partido tiene 140 años, con muchos excargos y esto puede ocurrir. Pero la posición del partido y la del Gobierno es la que sostiene Sánchez", ha concluido.

Calvo ha explicado que "la practica totalidad" de los militantes socialistas saben que la política en Cataluña pasa por el diálogo. "No hay más salida que encontrar dentro de la Constitución una posición que acabe con esa crisis", ha argumentado.

"ULTRADERECHA DE COLÓN"

Con respecto al horizonte electoral del próximo 28 de abril, Calvo ha calificado de "ultraderecha" a las formaciones que se manifestaron en la plaza de Colón en contra de la política del Ejecutivo en Cataluña. "Eran tres en una sola idea", ha dicho, en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

"La derecha se ha convertido en una ultraderecha que no propone nada, más que medidas excepcionales que hasta Rajoy dijo que no se pueden poner en marcha si no hay motivos jurídicos", ha afeado.

"No existe un 155 eterno. Hace falta que la ultraderecha deje de mentir con la Constitución en la mano. Los autodenominados constitucionalistas flaco favor le hacen, mienten con algunas cuestiones", ha insistido.

Además, sobre el anuncio que hizo este lunes Ciudadanos de que rechaza pactos postelectorales con Sánchez, Calvo ha considerado que la formación 'naranja' se "pega un tiro en el pie" con esta estrategia. Le ha recordado al partido de Albert Rivera que muchos de los decretos convalidados los últimos meses han contado con el apoyo de varias fuerzas del Congreso. "Ahora la política va de llegar a acuerdos. Anunciar un cordón sanitario como Ciudadanos es darse un tiro en el pie", ha opinado.

28A: LISTAS SOCIALISTAS

Sobre la posibilidad de que repita en las listas electorales del 28 de abril, ha respondido que está para ayudar al partido. "En cualquier lugar que el secretario general crea que ayudo estaré", ha indicado, asegurando que no tiene ambiciones políticas. "Ayudo donde haga falta, estoy a su disposición", ha dicho, añadiendo que Sánchez "cuenta" con ella.

Respecto al futuro del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que también el presidente cuenta con él. "Es un político importante y bien valorado. Borrell estará", ha explicado, aunque no ha aclarado a qué elecciones podría concurrir el ministro.