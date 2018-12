Calvo: El Gobierno de Sánchez está limpio, el de Rajoy cometía "delitos"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido hoy que todos sus compañeros de gabinete están "limpios", mientras que los del anterior Ejecutivo del PP no es que protagonizaran escándalos, sino que cometían "delitos".

"¡Mis compañeros están limpios de ningún proceso! ¡Usted no puede decir lo mismo!", le ha dicho Calvo a la portavoz del PP, Dolors Montserrat, que le ha preguntado, en la sesión de control, si "habrá dimisiones o ceses de los ministros afectados por escándalos".

"Lo suyo no son escándalos, son delitos", le ha replicado la vicepresidenta, que ha aseverado que el PP "nunca alcanzará el nivel de exigencia ético" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "prescindió" de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las dudas sobre su máster y luego fue "absuelta de todo".

Calvo, que a modo de evaluación de las preguntas de Montserrat le ha dicho que "progresa adecuadamente", ha recordado a ésta que el Gobierno del PP nunca publicó sus bienes y ha aprovechado para instarle a ser "valiente" y apoyar la limitación de los aforamientos que ha propuesto el Ejecutivo socialista.

Entre otros, se ha referido sin nombrarlos a los exministros Ana Mato, José Manuel Soria y María Dolores de Cospedal, así como a otros "tres exministros que están en la cárcel".

A ese respecto, ha dicho que no sabe calificar lo que le "producía una ministra que pasaba por el garaje y ni con lupa veía el Jaguar; un ministro que salía en los Papeles de Panamá con dinero fuera de España, pero no lo sabía, y una ministra que se reunía con el excomisario Villarejo para hablar de cosas que no ayudaban a la Justicia".

La portavoz 'popular', que ha mostrado durante su intervención una portada del diario ABC sobre los "escándalos" de varios ministros, ha sostenido que "en un país serio un Gobierno no se puede permitir una portada así" y ha dicho que el Ejecutivo de Sánchez nació como "paradigma de la ejemplaridad" y ahora es el "paradigma de la desvergüenza".

Monserrat ha enumerado entre esos escándalos la "indefendible" tesis doctoral de Sánchez, las "sociedades instrumentales para pagar menos impuestos" de los ministros Duque y Calviño, la "ocultación de bienes" de Celaá, la "información privilegiada" en Abengoa de Borrell y las "mentiras y comentarios inaceptables" de Delgado.

Tras recordar que Sánchez dijo antes de ser presidente que, si alguien de su partido tenía una sociedad interpuesta, estaría fuera al día siguiente, ha exigido dimisiones, "porque los españoles están hartos de que aquí no dimita nadie".

"Ustedes predican una cosa en Ferraz y otra en Moncloa, por eso los andaluces les han echado de la Junta, por sus mentiras, su doble vara de medir, su humillación y su traición a España", ha espetado a Calvo.

También ha pedido a esta que "haga caso a Tezanos y convoque elecciones, porque así el PP resolverá todos sus destrozos".