Calvo subraya que el PSOE decidirá el pacto en Navarra y que la "prioridad" es el Gobierno de España

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha subrayado que en el PSOE son los "órganos federales" los que deciden los pactos, sean en Navarra o en Valencia, y que su partido tiene una "prioridad de situaciones" que empieza por el Gobierno de España. "Somos el único partido que lleva el nombre de España en sus siglas y sostiene la unidad territorial de las decisiones muy firmemente".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Calvo ha dicho que comprende el "trabajo de aproximación" del PSN en Navarra tras las elecciones autonómicas. La organización que lidera María Chivite ha iniciado conversaciones con Geroa Bai, Podemos e I-E para presentarse a la investidura con un pacto, pero necesita sin embargo la abstención de EH Bildu para ganar frente al candidato de Navarra Suma.

Calvo ha calificado estos contactos de "prolegómenos" y de "aproximaciones", a su juicio comprensibles por los "magníficos" resultados del PSN. "Hay que entenderlo, están en un territorio complejo, por Navarra en sí misma y por las colaterales en relación al País Vasco y a la política nacional. Todo puede ser razonablemente entendible como mecanismo de trabajo", ha expuesto.

Ha asegurado a continuación que "faltan días" para que la situación se resuelva y que las decisiones en cualquier caso las toma el PSOE y no sólo las organizaciones territoriales. "El partido tiene órganos federales que tienen atribuidas, por sus normas internas, la última decisión en algunas cuestiones que son determinantes", ha subrayado. Los pactos los votan las bases, pero también "la organización general", porque según ha recalcado no sólo se decide en Navarra o en Valencia.

Carmen Calvo ha asegurado sobre un posible apoyo en EH Bildu que su partido tiene claros "los muros" que no franquea y que no está "donde no toca estar". "Somos previsibles en esto", ha insistido.

LOS VOTOS DE UPN PARA SÁNCHEZ

La vicepresidenta en funciones ha dicho también que su partido tiene una "gran responsabilidad" en distintas negociaciones por sus resultados electorales, pero que también tiene "una prioridad de situaciones", que empieza por el Gobierno del país. "Tenemos unos resultados que nos colocan en la asunción de ese Gobierno de España y eso es muy importante para el partido", ha añadido.

En cuanto a la posibilidad de que UPN apoye con sus dos escaños la investidura de Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha admitido que se trata de una "maniobra interesante" para la formación navarra, que busca a cambio gobernar en la Comunidad Foral. "Ahora mismo nadie hace una oferta que no tenga réplica, eso es legítimo y razonable", ha asegurado.